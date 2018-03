Jetzt vor dem Flug in den Urlaub das Smartphone mit der App der passenden Fluglinie aufmotzen: Wir haben die Angebote der Airlines getestet und stellen hier die Apps von KLM, Lufthansa, Sky und Star Alliance vor.

KLM

Royal Dutch: Die älteste noch existierende Airline der Welt geht mit die Zeit und bietet ihren Kunden heutzutage eine App an. Das Layout ist einfach gehalten, über den Menübalken mit Pulldown-Funktion ist alles schnell zu erreichen. Es gibt die Möglichkeit zum Check-in und Sonder-angebote, große Spielereien aber fehlen. Daher überrascht es, dass man - wie bei Air France - Antworten auf Fragen direkt über Facebook und Twitter erhält. Offensichtlich

ein Synergieeffekt aus dem Zusammenschluss im Dachverbrand Air France/KLM. Uns soll's recht sein.

Testurteil für iOS-Version: gut (80 Punkte)

Testurteil für Android-Version: gut (77 Punkte)

Verfügbar für: iOS, Android, Windows Phone, Blackberry

© KLM KLM macht's wie Air France: Wer etwas fragt, dem wird auf Twitter und Facebook geantwortet.

Lufthansa

Der deutsche Vorzeigeflieger Lufthansa schafft es, sich mit einem tollen Such-Algorithmus abzuheben. Wie bei der kleinen Tochter German Wings ist alles Essenzielle mit einem Fingerdruck über den Startbildschirm erreichbar. Der Unterschied liegt in der Suchfunktion im Hilfebereich: Hier greift die Software zielsicher auf einen umfangreichen FAQ-Pool zu. Sucht man zum Beispiel nach "Auto", werden Vorschläge wie "Bei welchen Mietwagenfirmen kann ich Meilen sammeln" oder "Wo kann ich Meilen gegen einen Mietwagen einlösen" ausgespuckt. Wer nach "Stornierung" sucht, dem wird ein Link zur Stornierung über die Lufhansa-Homepage angeboten; Informationen über das Verhalten im Falle eines Streiks bekommt man ebenfalls.

Testurteil für iOS-Version: gut (78 Punkte)

Testurteil für Android-Version: gut (77 Punkte)

Verfügbar für: iOS, Android, Windows Phone, Blackberry

© Lufthansa Die Lufthansa-App bietet eine ausgefeilte Suchfunktion, die extrem hilfreich ist.

Sky Team Mobile

Sky Team ist einer der größten Flottenverbände der Welt. Zu den angegliederten Linien zählen Air France, KLM, Delta oder China Airlines. Der Schwerpunkt der App liegt außer auf der Flugsuche auf dem Airport-Finder, einer Google-Maps-Applikation, in der alle bedienten Flughäfen verzeichnet sind. Mit dem Lounge-Finder können Sie überprüfen, welche Lounges Ihr Flughafen anbietet. Dann ist die App mit ihrem Latein aber am Ende. Will man die Sprache ändern, bieten die Einstellungen unter dem entsprechenden Menüpunkt ausschließlich Englisch an - das hätte man sich sparen können. Im Ganzen ein mauer Auftritt.

Testurteil für iOS-Version: mangelhaft (54 Punkte)

Testurteil für Android-Version: mangelhaft (53 Punkte)

Verfügbar für: iOS, Android

© Sky Team Mobile Flüge suchen ja, Flüge buchen nein - die App Sky Team Mobile könnte mehr leisten.

Star Alliance

Zum Flottenverbund Star Alliance gehören unter anderem Airlines wie Lufthansa, Swiss, Turkish Airlines und United. Dank der Kooperation steht dem Kunden ein sehr umfangreiches Streckennetz zur Verfügung - vor allem, wenn man nicht zu einer Top-Destination möchte. Neben einer Flugsuche und Flugstatus-Abfrage hält die App ein paar spärliche Infos zu den bedienten Flughäfen parat. Einen Flug können Sie mit dieser App nicht buchen, sodass sie lediglich dazu taugt, um sich über das Streckennetz zu informieren.

Testurteil für iOS-Version: ausreichend (57 Punkte)

Testurteil für Android-Version: ausreichend (57 Punkte)

Verfügbar für: iOS, Android

© Star Alliance Mit der App des Verbundes Star Alliance können Sie sich über das Streckennetz informieren.

