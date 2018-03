© Archiv

Gerade ein paar Jahre ist es her, da wehten die Stereo-Flaggen bedrohlich auf Halbmast. In exzellent gemachten Power-Point-Präsentationen stellten sich damals Krawatten tragende Produkt-Manager vor die Redaktion und erläuterten, weshalb Stereo ein Auslaufmodell sei, in das ihre Company jedenfalls nicht mehr investieren werde. Mit bestechender Logik behaupteten sie, dass Bild und Ton zusammenwachsen - und der Ton nun einmal mehrkanalig sei. Basta. Stimmt, in vielen Fällen. In anderen nicht. Stereo behauptete sich in der Nische. Und diese Nische, anstatt weiter zu schrumpfen, geriet plötzlich und unerwartet immer größer und mächtiger.

Woran das liegt? An Marantz beispielsweise, die der Zweikanaligkeit nie abgeschworen haben? Nun, dass heute die Stereo-Fahnen wieder stolz flattern, hat viele Ursachen. Den stärksten Rückenwind für das tot gesagte und doch quicklebendige 2.0-Format verursacht ein Konzept wie iTunes mit dem dazugehörigen iPod, ebenso stereophon und mittlerweile zunehmend auch über entsprechende Docking-Stations im Wohnzimmer angekommen. Die Kids hören heute stereo. Und es ist bitter, aber wahr: Das Überleben von Röhrenverstärkern ging nun mal auch nicht auf das Konto von Firmen wie McIntosh oder Octave - das verdanken die audiophilen Glaskolben-Freunde E-Gitarristen, die sich partout nicht mit Transistor-Amps anfreunden wollten. Für die vergleichsweise wenigen und gut betuchten High Ender hätte sich die Produktion von Röhren nicht gelohnt. Dass sich die schwarze Scheibe fleißig dreht, haben nicht zuletzt die unzähligen DJs zu verantworten: Sie sorgten für die Auslastung der Vinyl-Presswerke in schweren Zeiten, als Betreiber von Plattenspielern scharenweise zur CD überliefen.

Genug des Exkurses, widmen wir uns den Probanden. Vollverstärker Marantz PM 6002 und CD-Player CD 6002.

Anzeige

Anzeige

Mehr zum Thema Marktübersicht Mobile Lautsprecher unter 100 Euro Musik ist dank Smartphone und Tablet immer dabei - mit mobilen Lautsprechern macht sie erst richtig Spaß. Eine Übersicht aktueller Boxen.

Top 10 Die besten In-Ear-Kopfhörer bis 60 Euro im Test Ob beim Sport, in der Bahn oder am Strand: In-Ear-Kopfhörer bereichern unser Leben mit Musik und bleiben aufgrund ihrer Größe stets im Hintergrund.… Lautsprecher - Standbox Gauder Akustik Arcona 80 und Vescova im Vergleichstest Arcona 80 und Vescova aus dem Hause Gauder Akustik tragen die gleiche Handschrift, doch was leisten Sie im Testlabor? Wir machen den Vergleich.

Vergleichstest 7 On-Ear-Kopfhörer im Test Wir haben 7 On-Ear-Kopfhörer getestet, die sowohl an der HiFi-Anlage als auch am Smartphone oder Porti einsetzbar sind. Stereo-Sets mit Bluetooth Sechs Funk-Stereo-Boxen im Test Bluetooth und Drahtlostechnik hält verstärkt auch in Stereo-Systemen Einzug. stereoplay hat sechs aktuelle Funk-Stereo-Sets für Sie getestet.