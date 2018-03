© Archiv Kombi-Test Vollverstärker Cayin SP 10 A, CD-Player Cayin SP CD 300

Kandidaten:

Vollvertsärker Cayin SP 10 A (1800 Euro)

CD-Player Cayin SP CD 300 (1600 Euro)

Dass Cayin jetzt mit dem SP 10 A einen Röhrenverstärker in prächtigem Holzgehäuse und dazu den passenden CD-Player SP CD 300 bringt, werden viele zunächst als Nostalgie-Gimmick auffassen. Eigentlich zu Recht, denn auch zu den ursprünglichen Röhrenzeiten durften die Glühkolben ja nicht frei leuchten, sondern waren stets von einer sich selbst und spielende Kinder schützenden Holzhülle umgeben.

Punkt hin, Punkt her, die Cayin-Kombi erlaubt es auf beste Röhrenart, sich in Musik zu aalen, an knorrigen Basslinien zu reiben oder liebliche, nie zerfige Frauenstimmen in sich hineinzuziehen. Holz hin, Holz her, so manche andere Anlage tönt dagegen wie Altmetall!

Anzeige

Anzeige

Mehr zum Thema Marktübersicht Mobile Lautsprecher unter 100 Euro Musik ist dank Smartphone und Tablet immer dabei - mit mobilen Lautsprechern macht sie erst richtig Spaß. Eine Übersicht aktueller Boxen.

Top 10 Die besten In-Ear-Kopfhörer bis 60 Euro im Test Ob beim Sport, in der Bahn oder am Strand: In-Ear-Kopfhörer bereichern unser Leben mit Musik und bleiben aufgrund ihrer Größe stets im Hintergrund.… Lautsprecher - Standbox Gauder Akustik Arcona 80 und Vescova im Vergleichstest Arcona 80 und Vescova aus dem Hause Gauder Akustik tragen die gleiche Handschrift, doch was leisten Sie im Testlabor? Wir machen den Vergleich.

Vergleichstest 7 On-Ear-Kopfhörer im Test Wir haben 7 On-Ear-Kopfhörer getestet, die sowohl an der HiFi-Anlage als auch am Smartphone oder Porti einsetzbar sind. Stereo-Sets mit Bluetooth Sechs Funk-Stereo-Boxen im Test Bluetooth und Drahtlostechnik hält verstärkt auch in Stereo-Systemen Einzug. stereoplay hat sechs aktuelle Funk-Stereo-Sets für Sie getestet.