© Archiv

1969 begann die englische Firma Audiolab mit der Entwicklung von erstaunlich günstigem, erstaunlich guten HiFi-Equipment. Vor allem die Verstärker sorgten Ende der 80er Jahre schlagartig für Furore. In Deutschland wurden die Produkte verbessert - und gingen von Köln aus unter dem Namen "Camtech" über die Ladentheken. Doch dann kam TAG McLaren. Der Betreiber des gleichnamigen Formel-1-Rennstalls wollte sich neben einer eigenen Uhrenmarke auch eine HiFi-Schmiede zulegen. Audiolab wurde gekauft und von der Einsteigermarke zum Nobel-Label hochgejazzt. Die Preise stiegen, die Zielgruppe verflüchtigte sich.

Die Ära TAG McLaren versank dramatisch. Audiolab war im Markt faktisch verbrannt. Bis die Chinesen kamen. 2004 nahm sich die International Audio Group (IAG) Audiolab an. Zwei High-End-faszinierte Brüder starteten ihren Beutezug. Die jungen chinesischen Firmenchefs kauften Kultmarken im Dutzend - darunter Wharfedale, Mission und Quad. IWer unter die Haube schaut und bewusst vergleicht, wird eine fast sklavische Reminiszenz an die berühmten Ur-Versionen finden.

Diese Kombi stemmt eine Präsenz in den Raum, die man in der Hör- und Lebenserfahrung sonst nur deutlich "dickeren" Komponenten zugetraut hätte. ofort existiert ein "Hautkontakt" zum Sänger, die Präsenz der Stimme lebt ohne Distanz. Erst in einem zweiten Schritt entdeckt man den Trick hinter der Inszenierung: Audiolab breitet den Präsenzbereich aus und nimmt das Hochtonspektum an die Kandare. Ein sehr analoges Klangideal, seinerzeit gewachsen als bewusste Gegenwelt zur CD-Ästhetik.

Im Test:

Vor-Verstärker Audiolab 8000Q, 1100 Euro;Endstufe Audiolab 8000M, 1600 Euro.

Anzeige

Anzeige

Mehr zum Thema Vergleichstest Vier Top-AV-Receiver im Test Vier der aktuellen Top-AV-Receiver mussten im Test zeigen, was sie können. Leistung satt und Features ohne Ende gegen eher klassische HiFi-Tugenden.…

Vergleichstest Drei Class-A-Verstärker im Test Nach Jahren des Probierens steigt der erfahrene High-Ender zumeist auf Class-A-Verstärker um. Führen diese - mehr oder minder stets unter Volldampf -… Top 5 der Redaktion Die besten Transistorverstärker bis 500 Euro Wer die ersten audiophilen Schritte wagt, muss sich unweigerlich Gedanken über einen geeigneten Verstärker machen. Wir stellen gute und günstige…

Vergleichstest Drei Midi-HiFi-Sets im Test Was zwingt uns zu einem HiFi-Format von 43,5 Zentimeter in der Breite? Nichts. Eine Gruppe britischer High-End-Hersteller weigert sich eisern und… Röhrenverstärker Melody Dark 2A3 und Pure Sound 2A3 im Test Von ihrer Sorte gibt es nur wenige: Zwei Amps eifern mit 2A3-Ur-Röhren im Gegentakt der Urform des HiFi-Verstärkers nach. Wie das klingt, verrät unser…