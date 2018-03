© Archiv

Ich mag AC/DC. Die australischen Starkstrom-Rocker läuteten einst mit ihrem Supersong "Hells Bells" so manche unvergessliche Party-Endphase ein. Und so manchen Verstärker zwang ich damit in die Hölle - oder zumindest in die Knie. Doch als ich den Kracher in den Hörtest der neuen Vor/End-Kombi von David Belles einbaute, hatte deren letztes Stündlein noch lange nicht geschlagen. Die Monoblöcke MB-200 standen unerschütterlich fest.

Bevor Sie nun auf die falsche Fährte, auf den lärmumtosten "Highway To Hell" geraten, muss der Mozart-Fanatiker in mir sofort klarstellen: Das Endstufenpaar wie auch die Vorstufe LA-01 - für je 7900 Euro zu haben - können sehr wohl himmlische Klassik-Klänge erzeugen. Ja, im Leisen und Zarten sind sie sogar besonders stark, diese schweren Jungs aus der amerikanischen Provinz.

