Yamaha feiert mit dem Yamaha CD-S 2000 (1300 Euro) und dem Yamaha A-S 2000 (1600 Euro) glorreich den Wieder-Eintritt in die oberen Sphären der Stereo-Welt - im Look alter Zeiten, aber mit sehr aktuellem Klang.

© Archiv

Als Yamaha die ersten Muster der CD-Player/Vollverstärker-Kombination CD-S 2000 / A-S 2000 zeigte, waren die AUDIO-Redakteure - und nicht nur die altgedienten - erst mal hin und weg. Diese Knebel-Drehknöpfe. Diese Kippschalter. Diese schicken hellen Holzwangen. Dieser sahnig drehende Lautstärkesteller. Ja, da kamen sie, die Erinnerungen an Zeiten, als die Haare länger und die Röcke kürzer, die Rockkonzerte teurer und die Schallplatten billiger wurden. Deutschland in den frühen 1970ern. Von HiFi-Boliden wie dem Yamaha-Verstärker CA-1000 oder dem "Steuergerät" CR-2040 träumten wir Jungs fast so oft wie vom blondgelockten Fernseh-Star Vivi Bach.

Nun spielt Yamaha Wunschfee und baut Geräte im Look der guten alten Zeit. Mit der Technik der guten neuen Zeit.

