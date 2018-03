Kombitest CD-Laufwerk/Wandler-Kombination Accustic Arts Tube-DAC II SE mit Drive II, Accustic Arts Tub-DAC II SE

Man sollte meinen, dass Laufwerk-/Wandler-Kombis allein für CD ihre Zukunft längst hinter sich haben. Die schwäbische Accustic Arts will mit einer komplett in Deutschland gefertigten Kombi das Gegenteil beweisen.

Die Liste der weltweiten Auszeichnungen und Tests, welche die Schunk Audio Engineering (SAE; Marke: Accustic Arts) in Lauffen/Neckar auf ihrer Homepage aufführt, verweist unter November 2000 auf den stereoplay-Test ihrer ersten Kombi.

Die jetzt getestete Allianz aus dem D/A-Wandler Tube-DAC II SE (6890 Euro) und dem Laufwerk Drive II (7000 Euro) hat mit den damaligen Geräten nur noch die perfekte Verarbeitung gemeinsam.

Fazit:

Was bringt die Hybrid-Wandlerelektronik zusammen mit dem markengleichen Laufwerk klanglich? Schon von den ersten Tönen an machten die Accustic Arts unmissverständlich klar, dass sie auf Weltklasseniveau musizieren. Der Tube-DAC II SE und der Drive II unterschlugen nichts, reproduzierten unbändig kraftvoll und öffneten die Räume in alle Dimensionen. Wenn etwa der britische Sänger Mick Hucknall (Simply Red) auf seinem Solo-Album "Tribute to Bobby" den Song "Farther Up The Road" intonierte, hatte das Händeklatschen keinerlei schärflich-giftigen Beigeschmack, die Klänge des Keyboards sprudelten gestochen scharf, und der Bass hatte reichlich Kick.

Im Vergleich zum (fast doppelt so teuren) Referenzspieler Naim Audio CD 555 (6/06) wirkten die Made-in Germany-Komponenten eine Spur trockener: Der Brite betonte allerfeinste Nuancen nachdrücklicher; die Accustic Arts griffen zwar noch schneller zu, beachteten dabei aber die letzten feinen Schwebungen weniger.

Darf sich die auf ähnlichem Niveau wie der 5/08 getestete Hightechplayer Meridian 808.i spielende Kombi bei 63 Punkten einreihen, liegt das in erster Line am Tube DAC II SE. Präziser und durchhörbarer als der PS Audio PL III, ist er mit 3 Punkten Vorsprung die neue Referenz unter den Digital/Analog-Wandlern.

