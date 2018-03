© Archiv

Unaufdringlich. Wenn sich überhaupt etwas aufdrängt an den neuen Stereo-Komponenten von Arcam, dann ist es dieses Attribut. Das Design des CD-Spielers CD__17 und des Vollverstärkers A__18, beide friedfertige 700 Euro teuer, verzichtet konsequent auf krawallige Akzente.

Sogar das inzwischen so weit verbreitete, cool-markige Blau wich in den Displays einem sanften, augenfreundlichen Grün. Einzig ein kleines Signet, links oben auf den dezent angeschrägten Fronten, heischt ein wenig Aufmerksamkeit. In eigenwilliger Typografie steht dort "fMj" - Arcams Kürzel für "Faithful Musical Joy". Die Serie für zuverlässige musikalische Freude entsteht nicht - wie der Preis vermuten ließe - im fernen China, sondern ist laut Verweis auf der Geräterückseite "designed and made in the UK". Vertrauensbildende Maßnahme: Die Garantiezeit streckte der Hersteller aus Cambridge auf beeindruckende fünf Jahre.

Vertrauen weckt auch die solide Verarbeitung der auf den ersten Heber erstaunlich schweren Geräte. Der obligatorische Fingergelenks-Klopfer auf den Gehäusedeckel fördert nur ein trockenes "bopp" statt eines plärrigen "bäng" zu Tage.

Denn Arcam stellt die schwingfreudigen Aluminium-Deckhauben an strategisch wichtigen Stellen mit "Stealth Mat"-Scheibletten ruhig. Die silbrigen Gewebe haben zudem den Auftrag, elektromagnetische Störstrahlung von innen und außen zu neutralisieren. Noch mehr Dämpfung auf den Platinen: Zahlreiche Sorbothan-Quaderchen sollen erregungswilligen Bauteilen die Lust am klangschädigenden Mitschwingen nehmen. Hochfrequent werkelnde Integrierte Schaltkreise (ICs) werden zudem mit speziellen Ferrit-Plättchen gedeckelt, die Arcam "Mask Of Silence" nennt. Der im Vollverstärker für Lautstärke-, Balance- und Klangeinstellung verantwortliche IC - oder der im Player für die Digital-Analog-Wandlung zuständige Wolfson-Chip - sollen damit eventuelle Störimpulse für sich behalten.

