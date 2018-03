© Archiv Kombitest Vor/Endverstärker-Kombination Accuphase P 4100 und C 2110

Kaum ein anderer High-End-Hersteller weiß es so genau wie Accuphase: In dem fast lückenlos erforschten Bereich Verstärker fällt es immer schwerer, nach wirklich neuen Sternen zu greifen.

Die C 2110 zauberte ein Leuchten in die Testeraugen - nämlich im Verbund mit der P 4100. Da muss man den Accuphase-Ingenieuren ein dickes Kompliment machen: In der Kombination spielten die beiden ohne Fehl und Tadel. Da war der Ausdruck in den Stimmen, da war die Feinheit und der Glanz in den Höhen und der souveräne Bass - einfach herrlich. Und so kann es von unserer Seite nur eine Empfehlung geben: beide kaufen.

