Smarte Speaker: So testet connect

Unser praxisorientierter Smart-Speaker-Test kombiniert Kriterien aus den Bereichen Ausstattung, Handhabung und Akustik.

Für einen Teil der Bewertung sind die Hersteller gar nicht selbst ver­antwortlich, weil sie der zugrunde liegenden Plattform geschuldet sind – das gilt etwa für die Sprachbedienung, die unterstützten Musik­dienste, die Anschlussmöglichkeiten und die Smart­-Home­-Steuerung.

Obwohl Google vieles vorgibt, bleiben den Anbietern zahlreiche Möglichkeiten, individuelle Test­punkte zu sammeln. Das betrifft in erster Linie die Soundqualität. Hier haben wir neben subjektiven Ein­drücken auf Basis des jeweiligen Frequenzgangs auch die gemessene Lautstärke und den Klang der Sprachausgabe berücksichtigt.

Unterscheidungsmöglichkeiten bieten sich aber auch in Sachen Ausstattung. Punkten konnten die Boxen beispielsweise mit ihrem Gehäusematerial, der Fähigkeit zur Stereo-Wiedergabe oder einer ergänzenden optischen Anzeige.

Im Bereich Handhabung gibt es trotz des einheitlichen Sprachassistenz systems ebenfalls einen gewissen Spielraum für die Hersteller. Die Speaker unterscheiden sich nicht nur hinsichtlich Bauform, Größe und Gewicht, sondern auch bei den Möglichkeiten der Bedienung am Gerät selbst.

Hier werden recht unterschiedliche Wege beschritten: vom berührungsempfindlichen Ge­häusedeckel (Google und Zolo) über eine innovative, wenn auch noch nicht überzeugende Gestensteue­rung (Sony) bis hin zu klassischen mechanischen Tasten (JBL). Last not least spielt natürlich auch die Verar­beitung eine wichtige Rolle.

