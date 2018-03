Smarte Speaker: Unterschiede

Das enge Korsett des Plattformbetreibers lässt den Herstellern dennoch genug Freiräume, um eigene Akzente zu setzen. Das zeigt sich vor allem bei den Ausstattungsdetails. So verfügt der JBL Link 20 nicht nur wie erwähnt über einen Akku, der ihn – laut Hersteller zehn Stunden lang – vom heimischen Stromnetz unabhängig macht, er ist auch als einziges Gerät in unserer Riege wasserdicht nach dem Standard IPX7. Man kann den JBL-Speaker also problemlos unterm Wasserhahn reinigen.

Zumindest Spritzwasser verträgt auch das Sony-Modell, bei dem zudem das Gehäuse abmontiert werden kann. Und der LF-S50G bringt weitere Besonderheiten mit: So verfügt er nicht nur über eine LED-Anzeige für Uhrzeit und Lautstärke, sondern auch über eine automatische Lautstärkeregelung, die Umgebungsgeräusche erkennt und die Lautstärke entsprechend anpasst. Der Google-eigene Speaker bietet neben seinem eigenwilligen Design dagegen nur eine Spielerei als Sonderausstattung: Die in der Standardversion aus Stoff bestehende Basis kann gegen andere Farbvarianten getauscht werden.

Weitere Unterschiede gibt es bei der Bedienung der Lautsprecher, sofern sie nicht aus Sprach- oder App-Befehlen besteht. Die Möglichkeiten der direkten Steuerung am Gerät sind allerdings recht begrenzt. Google Home und Zolo Mojo besitzen an der Oberseite ein Touchfeld, auf dem rudimentäre Kommandos (an, aus, lauter, leiser) per Antippen, Drehen oder Wischen ausgeführt werden können.

© Hersteller JBL Link 20 - Der mobile Lautsprecher der Samsung­-Tochter (im Bild rechts, dane­ben der kleine Bruder Link 10) kann nicht nur akustisch über­zeugen und holt sich verdient den Testsieg.

Die innovative Gestensteuerung des Sony-Speakers ist leider noch nicht ganz ausgereift – jedenfalls brauchte es im Test öfters mehrere Versuche, bis der LF-S50G verstanden hat, was wir von ihm wollen. Präzise manuell steuern ließen sich dagegen die physischen Tasten auf JBLs Link 20. Das sind aber letztlich Kleinigkeiten. Der Punkt, an dem sich tatsächlich die Spreu vom Weizen trennt, ist die Akustik. Hier sind der JBL-Speaker mit seinem kräftigen Stereo-Sound und mit leichten Abstrichen das Sony-Produkt der Konkurrenz weit voraus, wobei man angesichts der Abmessungen vor allem von den Bässen nicht zu viel erwarten darf.

Der Google Home folgt mit deutlichem Respektabstand. Dass der Zolo Mojo in Sachen Klangqualität nicht ganz mithalten kann, war zu erwarten. Allerdings schlägt er sich recht achtbar, denn der Unterschied zum Google-Speaker ist nicht so groß, wie die Preisdifferenz vermuten ließe. Und in puncto Lautstärke kann Ankers Winzling sogar mit den Geräten der Soundexperten JBL und Sony mithalten. Dank der überdurchschnittlichen Audio-Qualitäten, des wasserdichten Gehäuses und seiner mobilen Fähigkeiten geht der Testsieg aber eindeutig an den JBL Link 20 – der mit 199 Euro UVP den Sony-Kollegen LF-S50G sogar um 30 Euro unterbietet.

