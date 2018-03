Lesezeichen-Apps im Test: Pocket für iOS und Android

© Screenshot WEKA / connect Verschlagwortung: Statt einer Ordnerstruktur erlaubt Pocket dem Nutzer die Vergabe von „Tags“ (links). Anpassbar: Schriftart und -größe sowie Tönung und Helligkeit des Displays lassen sich leicht ändern (rechts).

Anzeige

Pocket​ (iOS und Android)

Alles in die Tasche stecken: Pocket merkt sich Texte ebenso wie Bilder und Videos. Viele praktische Features erfordern aber ein Premium-Abonnement.​​

Der bis 2012 unter dem sprechenden Namen „Read It Later“ bekannte Dienst Pocket bildet mit dem auf der Folgeseite vorgestellten Konkurrenten Instapaper ein Duopol, seit mit Readability der dritte Anbieter im übersichtlichen Markt der Später-Lesen-Dienste Ende September 2016 aufgegeben hat. Die Entscheidung für einen der beiden Konkurrenten lässt sich aber dank wechselseitiger Import-Tools schnell korrigieren, sodass Sie im Zweifel einfach beide ausprobieren sollten.​​



Eigenheiten und Vorzüge



Und das lohnt sich, denn neben vielen Gemeinsamkeiten mit der Konkurrenz haben beide Dienste ihre Stärken und Schwächen. Natürlich lässt sich Pocket mit kostenfreien Apps für iOS und Android einsetzen, hat darüber hinaus aber auch eine Version für den Mac App Store. PC-Nutzer können Pocket im Browser nutzen; neben der Web-Variante (www.getpocket.com) des Später-Lesen-Dienstes gibt es zahlreiche Browser-Erweiterungen zum schnellen Speichern von Inhalten für Safari, Chrome und Firefox. So entsteht ein ganzes Ökosystem, mit dem Ihr digitaler Lese-Workflow von jedem Gerät aus mit neuen Inhalten gespeist werden kann.

© Hersteller Empfehlenswert: Pocket weist auf Artikel hin, die den Nutzer ebenfalls interessieren könnten (links). Hörenswert: Gar keine Zeit zum Lesen? Dann lassen Sie sich Ihre Lektüre doch einfach vorlesen (rechts).

Am Smartphone sendet man interessante Links über das Teilen-Menü an Pocket, das sich dann automatisch und im Hintergrund den verlinkten Inhalt herunterlädt und offline bereithält. Das gilt allerdings nur für Texte; Bilder und Videos merkt sich Pocket zwar ebenfalls, bereitet sie aber nicht für die Offline-Nutzung auf. Außerdem unterstützen über 500 Apps wie etwa Twitter-Clients, RSS-Reader oder E-Mail-Programme den Dienst direkt – so stecken Sie lesenswerte Artikel ruckzuck in die „Pocket“.​

Lesen und Lesen lassen

Ist die App mit Lesestoff gefüllt, können Sie Look-and-feel der Oberfläche an Ihre Bedürfnisse anpassen. Pocket behält allerdings einen weiten Bereich zusätzlicher Schriftarten, die automatische Anpassung an das Umgebungslicht und weitere Funktionen wie die Volltextsuche den Premium-Kunden vor, die monatlich 4,49 oder jährlich 39,99 Euro bezahlen. Schade ist auch, dass anders als bei Instapaper die geschätzte Lesedauer nicht angegeben wird.Text-to-Speech beherrscht Pocket dagegen aus dem Effeff: Damit können Sie sich Artikel einfach vorlesen lassen – etwa beim Sport oder bei der Hausarbeit. Tipp: Da Pocket auf die Sprachsynthese Ihres Smartphones zurückgreift, können Sie durch Auswahl der passenden Stimme in den iOS- bzw. Android-Einstellungen die Vorlesequalität stark verbessern.​

Pro breite App-Unterstützung

breite App-Unterstützung leicht zu bedienen Contra wenige Gratisfunktionen

wenige Gratisfunktionen Premium-Account recht teuer

Premium-Account recht teuer keine Anzeige der Lesedauer

Anzeige

Mehr zum Thema Mind-Map für iOS und Android Mindmapping-Apps im Vergleich Gemeinsam Ideen entwickeln - mit diesen Mindmapping-Tools für iOS und Android funktioniert's am besten.

Hotelsuche per Smartphone Hotelbuchungs-Apps im Vergleich Spezielle Apps zur Hotelbuchung versprechen nicht nur eine riesige Hotelauswahl, sondern auch die günstigsten Preise. Wie gut klappt die Hotelsuche… Entspannung und Schlaf-Tracking Einschlaf- und Schlaftracker-Apps Vergleich Haben Sie Probleme beim Einschlafen? Wir stellen Apps vor, die beim Entspannen helfen oder die Schlafqualität tracken.

Messenger-Apps 5 Alternativen für WhatsApp WhatsApp ist der am weitesten verbreitete Messenger, doch die enge Verknüpfung mit Facebook schreckt viele Nutzer ab. Wir zeigen fünf Alternativen. Dateiverwaltung auf dem Smartphone Dateimanagement-Apps im Vergleich Jederzeit mit dem Smartphone auf wichtige Dateien zugreifen: Mit diesen Cloud-Diensten und den passenden Apps für das Dateimanagement haben Sie alles…