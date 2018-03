Vor-/End-Kombi Linn Akurate Kontrol, Linn Akurate 2200 Das Phono-Teil Der ewige Wettsreit

© Julian Bauer Vor-/End-Kombi Linn Akurate Kontrol, Linn Akurate 2200

Wenn Geräte ein neues, stabileres Gehäuse und eine aufgefrischte Optik bekommen, aber der Name derselbe bleibt, liegt die Vermutung nahe, dass es sich nur um optische Retuschen handelt. Bei der Vorstufe Akurate Kontrol, die nun 5000 Euro kostet, und dem Endverstärker Akurate 2200 für nun 3950 Euro ist dies nicht der Fall. So wurde die Vorstufe gegenüber der Vorgängerin - die mit der in stereoplay 10/05 getesteten Exotik + DA identisch war - komplett überarbeitet. Die Akurate 2200 (zuvor C 2200, ebenfalls Test in 10/05) bekam ein Netzteil-Upgrade, weshalb stereoplay neugierig war, wie gut die schottische Mittelklasse nun klingt.

Reines Stereo

Ein wichtiges Merkmal der aktualisierten Akurate Kontrol ist die Beschränkung auf Stereo. Sie bietet keine Multikanaloptionen wie die Vorgängerin. Dafür bekam sie zwei symmetrische Eingänge und einen symmetrischen Ausgang spendiert. Neben den vier Cinch-Inputs und dem Phonoeingang gibt es obendrein einen Anschluss für mobile Geräte sowie einen sehr guten Kopfhörerverstärker - beides mit 3,5-Millimeter-Klinkenbuchse - an der Front.

Neue Netzteil-Power

Der Akurate 2200 unterscheidet sich vom Vorgänger C 2200 neben vergoldeten Leiterbahnen durch das überarbeitete Schaltnetzteil, das nun den Namen Dynamik trägt. Dieser Schritt führte zwar nur zu dezent mehr Leistung, vergrößerte aber die Stromlieferfähigkeit. So ist der Akurate 2200 bei Musikimpulsen noch laststabiler.

Hörtest

Im Hörtest verblüffte der Akurate 2200 mit stabilem Klangbild. Selbst an den unerbittlichen Referenzlautsprechern Magico M 5 (Test in 6/09) entstand nicht das Gefühl, der Amp hätte diesen kritischen Schallwandler nicht im Griff.

Die Akurate Kontrol durfte sich erst mal gegen ihre kleinere Schwester Majik Kontrol (Test in 8/06) beweisen. Doch das war ein kurzes Gefecht. Denn die Akurate zeigte mehr Gelassenheit sowie mehr Details, und sie fächerte ein deutlich größeres Klangpanorama auf.

Den ausführlichen Test gibt es in den jeweiligen Einzeltests der Linn Akurate Kontrol und der Linn Akurate 2200 .

