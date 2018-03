Lufthansa App im Test

© Hersteller Auswahl der Hauptfunktionen und der aufgeräumte Startscreen haben überzeugt (links). Die Lufthansa bezieht zusätzlich auch Bahnhöfe in die „Flugsuche“ ein (rechts).

Die stolze Konzernflotte der weltweit bekannten Fluggesellschaft umfasst über 600 Maschinen. Und die App? Die machte ebenfalls Eindruck. Die dezente und aufgeräumte Gestaltung der Screens überzeugte die Tester. Damit gab die Lufthansa in der Kategorie App-Design insgesamt das beste Bild ab. Die Leistungen in den anderen Disziplinen kamen da nicht ganz heran, waren aber so gut, dass in der Gesamtabrechnung ein respektabler zweiter Platz heraussprang.

Die Registrierung war unter dem Eintrag "Neues Profil erstellen" zu finden. Vielflieger konnten auf ihr Miles-&- More-Konto zugreifen. Zum Testzeitpunkt waren beim Check-in allerdings die Buchungscodes nicht hinterlegt, was die Dateneingabe komplizierter machte als nötig.

Auch die an sich gute Menüführung zeigte noch etwas Luft nach oben. Die Eingaben bei der Flugsuche wurden nicht zwischengespeichert und gingen daher bei einem Prozessabbruch verloren. Bei der Überprüfung des Flugstatus bemängelten die Tester, dass neben der Flugnummer auch eine Fluglinie gewählt werden musste.

Ungewöhnlich: In den Suchergebnissen waren neben Flughäfen auch Bahnhöfe aufgelistet. Dieser für Reisende an sich nützliche Zusatzservice führte mitunter zu Irritationen und wurde zum Teil als störend bewertet. Die Performance ging noch als akzeptabel durch, die Erfolgsquote der App lag knapp über dem Schnitt - insgesamt ein gelungener Auftritt.

