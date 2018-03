Von groß bis riesig, von billig bis edel, von Android bis Windows Phone: Wir zeigen, was es derzeit an Smartphones mit Displays zwischen 5 und 7 Zoll gibt.

© connect Nokia Lumia 1520

Smartphones mit 5-Zoll-Displays sind bei den Topmodellen längst die Regel und was vor ein paar Jahren noch als riesengroß erschien, gilt heute als groß, aber nicht zu groß. Das Samsung Galaxy S5 tritt mit einem 5,1-Zoll-Display an, das HTC One M8 mit einer 5-Zoll-Anzeige. Das LG G3 hat gar ein 5,5-Zoll-Display. Doch wenn die Grenze von 5,5 Zoll überschritten wird, sinkt die Akzeptanz deutlich. Als Phablets, also einer Mischung aus "Phone" und "Tablet", werden die Smartphones mit bis zu 7-Zoll-Anzeigen gerne verspottet.

Die Chancen, dass auch die Riesen-Smartphones mit Displaygrößen über 5,5 Zoll zumindest eine auskömmliche Lücken finden werden, sind auf jeden Fall gestiegen. Denn der Markt bietet bereits eine bunte Auswahl an Modellen. Das Sony Xperia Z Ultra, das Samsung Galaxy Note 3 oder das HTC Desire 816 gehören dabei zu den Highend-Modellen, die neben einem großen Full-HD-Display auch eine top Ausstattung mitbringen.

Große Vielfalt, große Preisspannen

Das Prinzip, das Samsung mit dem ersten Galaxy Note etabliert hat: Man nehme das Topmodell eines Herstellers und versehe es mit einem riesigen Display. Entsprechend sind die Preise, die bei bis zu 600 Euro liegen.

Am anderen Ende der Palette finden sich erstaunlich günstige Geräte, die ab 200 Euro zu haben sind. Allen voran das Asus Phonepad. Diese Geräte erinnern teilweise an einfache Tablets, die mit Telefonfunktionen versehen wurden. Gerade die günstigen Modelle könnten helfen, dass sich die etwas abfällig als Phablets bezeichnete Kategorie etabliert.

Und im Nokia Lumia 1520 und der günstigen Alternative Lumia 1320 gibt es mittlerweile auch Windows-Phones im Phablet-Format und die ersten Dual-SIM-Modelle mit Riesen-Display gibt es mittlerweile auch.

Die Vorteile der Phablets

Die Auswahl ist also durchaus beachtlich und auch wenn die Geräte letztlich aus unterschiedlichen Richtungen kommen: Sie bringen alle ganz praktische Vorteile mit, von denen man einige nicht unbedingt erwarten würde. Unsere Top 3:

Display: Klar, Displayfläche kann man eh nie genug haben. Ausdauer: Die entsprechend großen Gehäuse bieten Platz für große Akkus und so bringen die Phablets meist mehr Ausdauer mit als bei Smartphones üblich. Empfang: Das große Gehäuse könnte auch die Platzierung der Antennen vereinfachen. Die ersten im Labor getesteten Geräte fielen zumindest durch guten Empfang und gleichzeitig einen geringen Strahlungsfaktor auf. Um daraus eine Regel abzuleiten, müssen wir aber noch ein paar Geräte mehr durchs Labor schicken.

In der folgenden Galerie stellen wir Ihnen über 40 Smartphones mit Displays ab 5 Zoll. Alles was darauf und darüber liegt und auf dem Markt eine Rolle spielt, ist hier zu finden.

Anzeige

Bildergalerie Galerie Phablets Marktübersich: Handys ab 5-Zoll-Displays Ultra groß, ultra flach: Sonys Flaggschiff (Bildmitte) ist mit seinem 6,4-Zoll-Display ein Grenzgänger zwischen Smartphone und Tablet. Die Ausstattung…

Anzeige

Mehr zum Thema Vorschau MWC 2013: Das zeigen Samsung, HTC & Co. Was enthüllen Samsung, HTC, Nokia und Co. auf dem MWC 2013? Wir verraten, welche Smartphones auf dem Mobile World Congress zu sehen sein werden.

Tipps & Tricks Android: Clevere Browser-Tipps Anonym Surfen, Cookies löschen, Cache leeren oder Werbung ausblenden: Wir zeigen die wichtigsten Browser-Tipps und -Tricks für Android-Handys. MWC 2013 MWC 2013: Alle Neuheiten von Nokia, Sony & Co. Auf dem MWC 2013 haben Nokia, Sony, HTC, Samsung, LG und Co. jede Menge Handys und Tablets vorgestellt. Wir zeigen alle MWC-Neuheiten im Überblick.

Android-Oberflächen Touchwiz, Sense & Co.: Android-UIs im Vergleich Stock-Android, Samsung Touchwiz, HTC Sense, Sony UI, LG Optimus UI und Huawei Emotion UI: Wir zeigen, wie sich die Android-Benutzeroberflächen der… Vergleichstest Galaxy S5 mini vs. Xperia Z3 Compact Das Galaxy S5 mini und das Xperia Z3 Compact sind als handliche Alternativen zu den Flaggschiffen von Samsung und Sony positioniert. Der…