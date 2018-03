Mini-HiFi-Komponenten von Pro-Ject

© Archiv

Die Geräte auf dem Bild sind winzig - es kann also niemand behaupten, er habe keinen Platz für eine richtige HiFi-Anlage. Zumal man aus dem Turm auf dem Bild nicht nur eine, sondern locker drei spielfähige Ketten bauen könnte.

Keine Angst - wir werden jetzt nicht das Ende aller Vollformat-HiFi-Anlagen ausrufen. Andererseits muss man gar nicht an akutem Platzmangel leiden, um dem Charme der hier getesteten Minis zu erliegen. Wir haben preiswerte Geräte ausgesucht, die man sich ohne Kleinkredit leisten kann, die aber trotzdem nach allen Regeln der HiFi-Kunst entwickelt und abgestimmt wurden. Kleine Kästchen mit großem Potenzial, die zum Experimentieren einladen. Neben ihrem schnuckeligen Äußeren bieten sie Eigenschaften, die größenunabhängig selten geworden sind: Konzentration aufs Wesentliche beispielsweise.

Rückkehr zu den Wurzeln

Wo der Platz knapp ist, muss man alles Unnötige weglassen. Ist für das Nötige dann auch noch das Budget begrenzt, sind originelle Lösungswege gefragt.Die Verstärker aus der "Box"-Serie von Pro-Ject etwa verbinden sympathischen Purismus mit einem modularen Konzept.Braucht man Spezialfunktionen - iPod-Dock, D/A-Wandler, Phonostufe, mehr Eingänge, Kopfhörerausgang - gibt es diese für überschaubares Geld in Form weiterer "Boxen", die es zum Teil faustdick hinter den Cinchbuchsen haben.

Selbst Röhrenverstärker lassen sich, Hitze hin, Hochspannung her, auf minimalem Platz realisieren. Wer die kunstvolle Freiverdrahtung, die superkurzen Signalwege und die durchweg hohe Bauteilqualität im kleinen Lyric Ti-24 (Heft 5/10) sieht, ahnt bereits, dass Selbstbeschränkung auch klangliche Vorteile haben kann. Charmante Schreibtisch-Amps, wahlweise volldigital oder als Röhren-Hybrid, kommen schließlich von Dynavox und KingRex.

Am schwersten fällt die Reduktion dort, wo sie mit den Gesetzen der Physik kollidiert, namentlich bei Lautsprechern. Die Miniboxen hebeln die Prinzipien der Elektroakustik zwar nicht aus, aber flirten immerhin mit ihren Grenzen. Auch hier bringt die Verkleinerung neben konstruktiven Herausforderungen verblüffende Stärken - etwa die enorme Transparenz der John Blue bei kleinsten Lautstärken.

Die kleinen Pro-Ject-Kästchen darf man nicht aus den Augen lassen. Kaum passt man mal einen Moment nicht auf, haben sie sich schon wieder vermehrt. Mit erschwinglichen Phono-Preamps ging es einst los, mittlerweile gibt es in der österreichisch-slowakischen Großfamilie Spezialisten für so ziemlich jede HiFi-Aufgabe. Gemeinsame Merkmale: der simple, aber bombensolide Stahlmantel, den es in vier Einheitsgrößen gibt, schlicht bedruckte Alufronten in schwarz oder silber, kleine Fernbedienungen mit Folientastatur, und stets eine externe Stromversorgung, je nach Modell vom Steckertrafo bis zum habhaften Schaltnetzteil-Brikett.

Fazit

Das Spielzeug-Image wird die Box-Serie wohl schon wegen ihrer Niedlichkeit und der wenig highendigen Preise nie loswerden. Es finden sich aber - mittlerweile sogar mehrheitlich - richtig vollwertige Komponenten darunter, denen eigentlich nur der Protzfaktor fehlt. Als lehrreicher, pädagogisch wertvoller HiFi-Baukasten sind sie wohl einmalig.

