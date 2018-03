Mobilfunk-Tarife der Discounter im Vergleich Normal-Nutzer Viel-Nutzer

Mit dem Start von Simyo vor elf Jahren wurde der deutsche Mobilfunkmarkt regelrecht revolutioniert. Der Düsseldorfer Mobilfunkpionier brachte die Preise gehörig zum Purzeln und mischte die bis dato stagnierende Mobilfunksparte so richtig auf.

Billiganbieter fest im Sattel

Im Zuge der Zusammenführung von E-Plus und O2 ist die Marke Simyo zwar inzwischen vom Markt verschwunden. Doch das Billigsegment, das anfangs nicht recht ernst genommen wurde, hat sich mittlerweile fest etabliert und bringt den Netzbetreibern den meisten Kundenzuwachs. Denn neben günstigen Preisen offerieren die Alternativen oft Leistung auf Augenhöhe mit den Netzbetreibern.

Damit Sie wissen, wer Ihnen von der Discounterriege das meiste fürs Geld bietet, haben wir die Smartphone-Bundles für Wenig-, Normal- und Vielnutzer von 1&1, Aldi, Blau, Congstar, Fonic sowie dem größten deutschen Service-Provider Mobilcom- Debitel einem harten Vergleichstest unterzogen. So flossen neben den Kosten auch die von connect getesteten Netze und Service-Qualitäten in die Bewertung mit ein.

Wenig-Nutzer

Wer auf Kosten schaut, fährt mit den E-Netz-Discountern am besten. Bei Aldi stimmt neben dem Preis auch der Service.

Schon vor etlichen Jahren empfahl man Mobilfunkeinsteigern: Wer nicht oft zum Handy greift, der ist mit einer Guthabenkarte bestens bedient. Das gilt nach wie vor. Doch die Sparkarten-Anbieter haben sich der Zeit schon längst angepasst und neben ihren günstigen Einheitstarifen jede Menge attraktive Smartphone-Bundles für die preisbewusste Klientel geschnürt.

E-Netze am billigsten

So auch der Marktführer Aldi, der mit weit über fünf Millionen geschätzten Kunden die Mobilfunk-Discount-Riege seit Jahren anführt. Nicht zu Unrecht: Schließlich strebt der Lebensmitteldiscounter auch im Mobilfunk nicht nur die Preisführerschaft an, sondern gibt sich zeitgemäß und reaktionsschnell in Bezug auf Kundenbedürfnisse. Seit Sommeranfang hat der Handelsriese sein Highspeed-Volumen in den Smartphone-Tarifen deutlich erhöht. Schon für unter acht Euro pro Monat sind in dem "Aldi- Talk-Paket 300" neben 300 Inklusiveinheiten für Sprache oder SMS auch 750 Megabyte fürs Surfen inklusive. Damit kann man unterwegs dem mobilen Internet recht ordentlich frönen.

Aldi mit bestem Service

Dabei spart der Netzpartner Telefónica Deutschland auch nicht mit Datentempo: So sind die Aldi-Nutzer mit bis zu 21,6 Mbit/s in dem derzeit noch zusammenwachsenden E-Plus- und O2-Netz unterwegs.

© WEKA Media Publishing GmbH Mobilfunkanbieter Tarife

So schnell surfen auch Blau-Kunden mit dem "Bundle M" fürs gleiche Geld: Doch die Telefónica-Tochter setzt noch einen drauf und offeriert für den Wenignutzer mit bis zu 11,2 Mbit/s den schnelleren Upload. Dafür bindet sich die Blau-Klientel für zwei Jahre, während Aldi-Kunden jeden Monat kündigen können. Damit das nicht unter den Tisch fällt: Die Blau-Smartphone-Bundles gibt's für jeweils zwei Euro mehr pro Monat als Prepaid-Alternative ohne Laufzeit. Ansonsten sind die beiden Angebote der E-Netz-Discounter nahezu identisch. Allerdings nicht beim Service: So zeigte sich die Aldi-Service-Hotline beim letzten connect-Test am aufgewecktesten und errang mit Kompetenz und Engagement den ersten Platz bei den Alternativ-Anbietern - und schnitt damit weit besser ab als der Letztplatzierte Blau.

Mobilcom-Debitel billig

Der Serviceprovider Mobilcom- Debitel setzt auf eine gute Hotline, aber auch auf gute Preise und verkauft in seinen über 600 Shops neben Zubehör für Smart Home, Entertainment und Fitness attraktive Smartphone-Pakete für wenig Geld.

