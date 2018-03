connect Kundenbarometer Mobilfunk 2017

Otelo

Otelo bezeichnet sich selbst als „sportive, selbstbewusste und unkonventionell denkende Marke“. Doch denken die Kunden genauso? Ein gutes Markenimage sieht jedenfalls anders aus – Otelo schafft es in der Studie in dieser Kategorie lediglich auf einen der hinteren Ränge. Nur Blau wird noch schlechter bewertet. In den anderen Rubriken sieht's besser aus. So wird beispielsweise die Netzzuverlässigkeit ähnlich der Mutter Vodafone bewertet, die Netzqualität kommt ein wenig schlechter weg. Insgesamt gesehen liegt Otelo aber mit Vodafone im Bereich Netz in etwa gleichauf. Hier hat der Anbieter im Vergleich zum Vorjahr ordentlich aufgeholt. Zufrieden zeigen sich die meisten Kunden auch in der Rubrik Tarifstruktur. Rund sieben von zehn Befragten sind mit dem Preis-Leistungsverhältnis zufrieden, 65,3 Prozent würden den Anbieter auch Freunden weiterempfehlen. Am Ende reicht es für eine gute Bewertung.

connect Urteil: gut (397 Punkte)

© connect Otelo hat bei der Bewertung des Netzes im Vergleich zum Vorjahr aufgeholt. Insgesamt reicht es für eine gute Bewertung.

Alditalk

Discountern haftet seit jeher ein Billig-Image an. Sei es drum, wenn der Rest stimmt. So scheinen jedenfalls die Kunden von Alditalk zu ticken. Zwar finden nur 19,3 Prozent der Befragten, dass ihr Anbieter ein gutes Markenimage hat, dennoch bezeichnen 38 Prozent ihn als sympathisch. Knapp jeder achte Kunde würde sogar eine Weiterempfehlung aussprechen. Ein Faktor hierbei ist sicherlich die Preisgestaltung. 88,2 Prozent sind mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis einverstanden. Erstaunlich ist, dass die Netz-Zuverlässigkeit besser als die von Lieferant Telefonica/O2 bewertet wird. So zeigten sich 61,3 Prozent der Alditalk-Kunden zufrieden, bei Telefonica/O2 liegt der Wert nur bei 42,7 Prozent. Lediglich bei der Netzqualität muss Alditalk Kritik einstecken und landet im Vergleich auf dem letzten Platz. Dem Gesamturteil tut dies keinen Abbruch, sodass am Ende ein „Sehr gut“ herauskommt.

connect Urteil: sehr gut (434 Punkte)

© connect Die Kunden von Alditalk schätzen vor allem das Preis-Leistungsverhältnis.

© connect Alditalk wirkt auf die Kunden außerdem sympathisch und wird insgesamt sehr gut bewertet.

Mobilcom Debitel

mobilcom debitel beschränkt sich nicht auf ein Netz, sondern lässt den Kunden die Wahl. Für seine Tarife nutzt das Tochterunternehmen der freenet AG die Netze von Telekom, Vodafone sowie Telefonica/O2. Wirkliche Innovation bescheinigen die Kunden ihrem Anbieter aber trotzdem nicht: Mit 12,6 Prozent reiht sich mobilcom debitel eher im hinteren Drittel ein. Beim Markenimage sieht es ähnlich aus. Immerhin ist knapp jeder zweite mit der Zuverlässigkeit des Netzes zufrieden, sechs von zehn Kunden finden die Netzqualität gut. Das Preis-Leistungsverhältnis wird zwar besser als bei Telekom und Vodafone bewertet, ist aber im Gegensatz zu Anbietern wie Alditalk oder Klarmobil ausbaufähig. Bei der Einschätzung des Kundenservice liegt mobilcom debitel im guten Mittelfeld: Lediglich 1&1 und Telekom sind laut Kundenmeinung etwas besser.

connect Urteil: befriedigend (373 Punkte)

© connect Rund 60% der Kunden sind mit der Netzqualität bei Mobilcom Debitel zufrieden. Insgesamt gibt es die Note "befriedigend".

Klarmobil

Klarmobil ist die Discountermarke von mobilcom debitel und wirbt mit dem Slogan „Günstig in gut“. Doch wird der Anbieter diesem wirklich gerecht? Zumindest beim Preis-Leistungsverhältnis scheinen die Kunden einverstanden zu sein: acht von zehn Befragten bezeichnen es als gut. Damit liegt der Anbieter im Studienvergleich auf Platz drei hinter 1&1 und Alditalk. Die Kundenbewertung bezüglich der Netzqualität liegt mit 55 Prozent eher im Mittelfeld. Hier wird sogar die Mutter mobilcom debitel besser bewertet (61,3 Prozent). Außerdem sind nur vier von zehn Kunden mit der Zuverlässigkeit des Netzes zufrieden. Und auch beim Kundenservice besteht Verbesserungsbedarf, mit dem nur jeder dritte Befragte einverstanden ist. Mit einer Weiterempfehlungsrate von 63,3 Prozent ist Klarmobil – verglichen mit den anderen Anbietern – aber ganz gut unterwegs. Alles in allem reicht es für eine gute Bewertung.

connect Urteil: gut (398 Punkte)

© connect Klarmobil ist mit seinem Preis-Leistungsverhältnis vorne dabei. Insgesamt gibt es die Note "gut"

