Das beste Handy-Netz für Daten und Internet in Deutschland Mobilfunk-Netztest 2018: Datenübertragung in Auto und Zug

Kommunikation und Onlineverbindungen werden auch während der Fahrt immer wichtiger. Wie steht es um die Netzversorgung auf deutschen Straßen?

Auf ihren Fahrten zwischen den auf der Testroute berücksichtigten Groß- und Kleinstädten legten die insgesamt vier Testfahrzeuge von P3 rund 6200 Kilometer zurück – zusätzlich zu den rund 3400 Kilometern, die sie durch größere und kleinere Städte fuhren. Auch auf diesen Strecken führten die Autos permanente Datenmessungen durch, um zu prüfen, wie es dort um Qualität und Leistung von Onlineverbindungen bestellt ist.

Auf Straßen klare Rangfolge

Nach dem Blick in die Sprach-Disziplin sowie auf die Daten-Tests in größeren und kleineren Städten überrascht die Rangfolge auf den Verbindungsstraßen kaum: Telekom und Vodafone liefern sich auch hier ein Duell auf Augenhöhe, O2 liegt dahinter – wenn auch mit deutlich besseren Ergebnissen als bei den Sprach-Tests.



Insgesamt erkämpft sich auch in dieser Teilkategorie die Telekom den ersten Platz – doch Vodafone kann sehr gut mithalten. O2-Kunden müssen auf Überlandfahrten mit geringeren Erfolgsquoten beim Surfen, bei Datentransfers und Streaming-Abrufen sowie mit langsameren Übertragungen rechnen. Unsere Testergebnisse machen recht deutlich: Für gute Konnektivität auf Autobahnen und Landstraßen führt derzeit kaum ein Weg an Telekom und Vodafone vorbei​



Daten in der Bahn

„Beim Internet im Zug gibt es in Deutschland noch viel zu tun“, lautete das Fazit dieser Teildisziplin in unserem Mobilfunknetztest vor einem Jahr. Mit entsprechend gespannten Erwartungen traten unsere Test-Teams ihre diesjährigen Bahnfahrten an, die sie über rund 30 Stunden in verschiedenen ICE- und IC-Züge absolvierten. Gerade in ihren Flaggschiff-Zügen ICE hatte die Deutsche Bahn die Mobilfunk- und Internet-Versorgung in letzter Zeit mit hohem Aufwand ausgebaut.

Angesichts dieses Engagements sind die Testergebnisse ein Stück weit enttäuschend – zumal alle drei deutschen Netzbetreiber im Vergleich zu den Vorjahresergebnissen beim Datenfunk in der Bahn noch einmal Federn lassen. Der Fairness halber sei angemerkt, dass die Testverbindungen nicht über die in fast allen ICE-Zügen angebotenen WLAN-Hotspots liefen, sondern allein über die Mobilfunknetze. Doch auch diese sollten dank aufwendiger Repeater-Technik in vielen Waggons der Deutschen Bahn in meist brauchbarer Qualität ankommen. Aber leider gilt nach wie vor: Der Blick über die Grenzen nach Österreich und insbesondere in die Schweiz kann deutsche Bahnkunden nur neidisch machen. Die beiden Alpenländer liegen in dieser Sparte mit erheblichem Abstand vorn.



Nach wie vor Verbesserungsbedarf auf der Schiene

Auf nicht allzu hohem Niveau übertrumpft Vodafone in dieser Disziplin den Gesamttestsieger Telekom. Erfolgsquoten und Datenraten bei Webseiten- und Youtube-Aufrufen sowie bei Dateiübertragungen lassen bei allen drei Kandidaten zu wünschen übrig. Beim auch in dieser Disziplin schwächsten Anbieter O2 geht rund ein Viertel aller Versuche von Onlinezugriffen in der Bahn schief – beim Abruf von Youtube-Videos sogar fast die Hälfte. So kann das Ergebnis der diesjährigen Messungen nur lauten: Beim Internet in deutschen Zügen gibt es immer noch viel zu tun.

Weitere Informationen zum Netztest in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie die Einzelkritiken der Netzbetreiber und detaillierte Ergebnistabellen finden Sie in connect 01/2018 - ab 01.12.17 am Kiosk und über den connect Aboshop zu bestellen.



