Nun muss sie noch für den Nahverkehr von Kantonen und Bund die Unterstützung zur Ausstattung aller Waggons mit Repeatern erhalten. Denn ohne Repeater haben die Mobilfunkanbieter keine Chance, eine gute Versorgung wirtschaftlich zu realisieren.

Ausserdem sollten die Netzbetreiber nicht im Bemühen nachlassen, verbleibende Versorgungslücken zu schließen. Immerhin: Dass die Datenübertragung schon jetzt schnell und deutlich zuverlässiger klappt als das Telefonieren, ist wohl auf den stabileren Betrieb des Funkstandards LTE in Verbindung mit moderner Repeater-Technik zurückzuführen. Der ist zwar noch nicht für die Telefonie geeignet, aber Voice over LTE (VoLTE) steht in den Startlöchern - und könnte den Qualitätsstandard noch einmal deutlich heben.

In der folgenden Tabelle finden Sie die Ergebnisse im Detail

Download: Tabelle

