Dass die Servicequalität ein entscheidender Faktor für das Wohl oder Wehe eines Unternehmens ist, ist kein Geheimnis. Speziell in einem so hart umkämpften Markt wie dem Mobilfunk darf sich kein Anbieter auf Dauer miese Beratung und Abzocke leisten - sollte man meinen. Denn im digitalen Zeitalter können erboste Kunden ihrem Ärger über Facebook, Twitter und Co ganz schnell Luft machen.

Wir wollten es ganz genau wissen und haben einen Shoptest der Superlative gestartet: 240 Läden in Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden von insgesamt 159 Testern je zwei Mal aufgesucht. Wie haben sich die einzelnen Shops geschlagen und wie stehen die Mobilfunker unterm Strich da?

Die Shops dieser Mobilfunk-Anbieter wurden getestet

Mobilfunk-Shoptest in Deutschland

Deutsche Telekom

Vodafone

Telefónica Deutschland

Yourfone

Mobilcom-Debitel

Mobilfunk-Shoptest in Österreich

A1

T-Mobile Austria

Drei

Mobilfunk-Shoptest in der Schweiz

Swisscom

Salt

Sunrise

So testet connect

159 Tester haben in Grossstädten und ländlichen Regionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz 240 Mobilfunk-Shops unter die Lupe genommen. Dabei wurden alle Shops jeweils zwei Mal aufgesucht:

Die connect-Mitarbeiter traten beim ersten Check als Normal­nutzer auf, der etwa zwei Stunden Telefonaufkommen im Monat hat und an E-Mail-Abruf, Facebook, WhatsApp und Musik via Internet sowie an Urlaubstarifen interessiert ist (Datenaufkommen von 500 MB pro Monat).

Beim zweiten Besuch charakterisierten sich die Tester als Wenignutzer mit knapp einer halben Stunde Telefonie im Monat, der ab und an E-Mails checken, WhatsApp nutzen und sporadisch im Web surfen will (Daten­verbrauch 200 bis 300 MB pro Monat).

Ausstattung/Atmosphäre (50 Punkte): Hier zählt die Größe des Shops im Verhältnis zu Publikumsmenge, Lärmpegel und Gastlichkeit und vor allem die Gerätepräsentation: Waren echte Handys zum Ausprobieren vorhanden oder nur Attrappen?

Hier zählt die Größe des Shops im Verhältnis zu Publikumsmenge, Lärmpegel und Gastlichkeit und vor allem die Gerätepräsentation: Waren echte Handys zum Ausprobieren vorhanden oder nur Attrappen? Auftreten des Mitarbeiters (50 Punkte): Neben Freundlichkeit ist hier wichtig, ob der Shopverkäufer aktiv auf den Kunden zugeht.

Neben Freundlichkeit ist hier wichtig, ob der Shopverkäufer aktiv auf den Kunden zugeht. Tarifberatung (150 Punkte): Geht das Personal auf meine Nutzungsanforderung ein, bekomme ich eine passende Tarifempfehlung?

Geht das Personal auf meine Nutzungsanforderung ein, bekomme ich eine passende Tarifempfehlung? Geräteberatung (100 Punkte): Wird das optimale Smartphone für meine Bedürfnisse empfohlen? Kann das Personal die Funktionen erklären?

Wird das optimale Smartphone für meine Bedürfnisse empfohlen? Kann das Personal die Funktionen erklären? Diensteberatung (150 Punkte): Weiß der Berater, wozu LTE dient? Nennt er LTE-Tarife? Kennt er VoLTE?

