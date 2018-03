Moto G5 und G5 Plus: Gute Kameras, schlankes Android

© Lenovo Lenovo Moto G5 Plus

Die Kamera-Ausstattung bewegt sich im klassenüblichen Rahmen, dabei sind die Unterschiede zwischen den beiden Modellen geringer als gedacht. Dass es sich bei der 12-Megapixel-Optik des G5 Plus um die „fortschrittlichste ihrer Klasse“ (Lenovo) handelt, können wir nicht bestätigen – jedenfalls nicht in Bezug auf die Bildqualität. Rauschverhalten, Schärfe und Farbtreue erreichen nicht ganz das Niveau von Samsungs Galaxy A5 (2017) und Huaweis P10 Lite, kommen aber doch recht nahe heran.



Die eigentliche Überraschung ist das gute Abschneiden des G5 (13 Megapixel), das bei optimalem Licht fast gleichauf mit dem teureren Schwestermodell liegt. Situationen mit wenig Licht oder einem​ hohen Dynamikumfang machen die Preisunterschiede dann aber wieder recht deutlich, auch das G5 Plus fällt trotz einer bemerkenswerten lichtstarken Optik (f1.7) hinter die genannten Konkurrenten zurück.



Das schlanke Android-System hatten wir bereits erwähnt, es ist ein Markenzeichen aller Motos. Genauso wie der gute Software-Support in Form schneller Updates – ein klarer Vorteil gegenüber dem Wettbewerb, denn gerade in dieser Liga ist ein gut gepflegtes Betriebssystem keine Selbstverständlichkeit. Bemerkenswert sind auch die Extra-Funktionen, die Googles Android sinnvoll erweitern: Eine flüchtige Bewegung des Gerätes reicht aus, damit auf dem Sperrbildschirm alle Benachrichtigungen und Statusinfos dezent in Schwarz-Weiß eingeblendet werden.​



Gut gefallen hat uns auch die Gestensteuerung: Kurz schütteln reicht, um die Kamera zu aktivieren, zweimal kurz nach unten schütteln schaltet die Taschenlampe ein. Dass sich die Android- Navigationsleiste dauerhaft ausblenden lässt, indem die zentralen Steuerelemente (Home, Zurück und letzte Apps) vom Fingerabdrucksensor übernommen werden (per Gestensteuerung), kennt man zwar schon von anderen Herstellern. Aber wir wollen es nicht unerwähnt lassen, weil es den guten Eindruck untermauert, den beide Modelle beim Thema Bedienung hinterlassen.​



