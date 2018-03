Kann die 2013 von Motorola gestartete G-Serie in ihrer 5. Generation überzeugen? Wir haben die aktuellen Lenovo-Smartphones G5 und G5 Plus verglichen.

© Lenovo Lenovo Moto G5 und Moto G5 Plus

Die 2013 gestartete G-Serie ist die erfolgreichste Produktlinie des Motorola-Konzerns, der mittlerweile zu Lenovo gehört. Einige Jahre lang war sie ein Synonym für viel Smartphone für wenig Geld. Doch die Konkurrenz hat aufgeholt.

Dennoch hatte es die Ankündigung der fünften Generation der G-Serie​ in sich „Premium für alle“ lautet das Versprechen, das Lenovo zum Verkaufsstart gibt. Die neuen G-Modelle sind in zwei Ausstattungsvarianten erhältlich: als Moto G5 (5 Zoll) für 200 Euro und als Moto G5 Plus (5,2 Zoll) für 290 Euro. Den Premium-Anspruch halten wir nach dem Erstkontakt für zu hoch gegriffen, denn Lenovo bietet nichts, was über den in dieser Preisklasse üblichen Standard hinausgeht.

Im Gegenteil, mit dem breiten Rand um das Display und den ebenen, bündig in den Rahmen eingelassenen Glasplatten schinden beide Smartphones weniger Eindruck als Huaweis P8 Lite 2017 (240 Euro) oder Samsungs Galaxy A3 2017 (270 Euro), deren gerundete 2,5-D-Glasfront zumindest einen Hauch von Eleganz versprüht. Beide Hersteller zeigen, dass für moderates Geld optisch und haptisch mehr geht als das, was Lenovo mit den beiden G5-Modellen in die Waagschale wirft. Immerhin ist die Rückseite angenehm gerundet, sodass die günstigen Smartphones sehr gut in der Hand liegen.



© Weka/Archiv Die prominent auf dem Startbildschirm platzierte Moto-App ist im Prinzip die einzige, die der Hersteller zusätzlich draufpackt. Hier kann man die clevere Gstensteuerung konfigurieren und bestimmen, welche Infos auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden sollen.

Dass das G5 Plus fast vollständig aus Aluminium besteht und beim G5 immerhin die Rückenplatte, merkt man allerdings nicht, die Anmutung geht vielmehr in Richtung Kunststoff. Während das G5 Plus auf einen geschlossenen Unibody setzt, kann man beim G5 die Rückseite abziehen und den Akku wechseln.

Bei diesem Modell hat es der Hersteller außerdem geschafft, die Kameraeinheit nahezu glatt in die Rückseite zu integrieren, während sie beim G5 Plus mit etwa anderthalb Millimetern deutlich heraussteht. Die Verarbeitung ist bei beiden ohne Fehl und Tadel, hier liefert Lenovo bewährte Qualität. Eine IP-Zertifizierung fehlt zwar, eine Wasser abweisende Nano-Beschichtung macht die Geräte aber unempfindlich gegen Spritzer oder leichten Regen.​



