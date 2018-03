Top 5: Die besten Musik-Smartphones

Ein Leben ohne Musik ist für viele unvorstellbar. Da trifft es sich gut, dass Smartphones immer dabei und mittlerweile wahre Musikgenies sind. Lesen Sie, welche Modelle hier am meisten bieten.

© Antonioguillem / Fotolia.com Die besten Musik-Smartphones

Die Musikwiedergabe stellt heutzutage ohne Zweifel eine der meistgenutzten Funktionen eines Smartphones dar. Kein wirkliches Wunder, im Zeitalter von Hörbüchern und den zahlreichen Musikstreaming- Angeboten wie Spotify, Deezer oder auch Apple Music. Musik ist ständig verfügbar. So ist es dann auch nur konsequent, dass viele Hersteller ein ganz besonderes Augenmerk auf die Musikwiedergabe ihrer Modelle legen.

Sonderfunktionen werden erwartet

Funktionen wie eine Coveranzeige oder ein Equalizer, um den Klang den eigenen Vorlieben anzupassen oder um Schwächen des Kopfhörers auszugleichen, führten früher zu Jubelstürmen - heute gehören sie zum Standardrepertoire. Auch die Wiedergabe nahezu jeden Audioformats lässt sich bei Bedarf problemlos per App nachrüsten, falls dies der native Musikplayer des Smartphones nicht eh schon beherrscht.

Anzeige

Die ganz besonderen Goodies hat dagegen noch längst nicht jedes Telefon auf der Pfanne: So bietet Samsung schon länger und HTC neuerdings ein Einmess- System an, das das eigene Hörvermögen und den verwendeten Kopfhörer miteinander in Einklang bringt. Mit diesem Trumpf lässt sich ein deutlich ausgewogeneres Klangbild erzielen. Auch die Wiedergabe von Hi-Resolution-Audiodateien mit einer Auflösung von 24 Bit/92 kHz beherrschen bereits manche Modelle, wenn auch die verbesserte Wiedergabequalität aufgrund der Umgebungsgeräusche mobil nur unzureichend wahrzunehmen ist.

Die Basis muss stimmen

Solche Features sind spitze, doch was im Alltag wirklich zählt, sind erst einmal die Basics - und die ermittelt connect für jedes Smartphone einzeln. So werden die wichtigsten Merkmale des Kopfhörerausgangs im verlagseigenen Labor gemessen. Dies ist der Frequenzgang, um eine möglichst neutrale Wiedergabe zu gewährleisten, der Klirrfaktor, um den Grad der Verzerrungen zu ermitteln, der Rauschabstand und die maximale Ausgangsspannung, damit auch anspruchsvolle Kopfhörer - meist hochohmige Modelle aus dem Heimbereich - mit dem Smartphone vernünftig betrieben werden können. Denn eins sollte klar sein: Die mitgelieferten Kopfhörer sind immer nur ein schwacher Kompromiss beim Sound.

Bei der Auswahl der besten fünf Musik-Smartphones hat sich connect die Messwerte ganz genau angeschaut und daraus das Ranking erstellt. Die Voraussetzungen, um in die engere Auswahl zu kommen: Der Frequenzgang muss linear sein, der Klirrfaktor unter 0,02 Prozent liegen und der Rauschabstand mindestens 100 dB erreichen. Wer zudem noch eine hohe Ausgangsspannung aufweisen kann, hat gute Chancen, weit vorne zu landen.

Galerie Smartphone-Charts Galerie: Die besten Musik-Smartphones Die Musikwiedergabe gehört zu den Grundfunktionen eines Smartphones. In der Bildergalerie zeigen wir die besten Musik-Smartphones.

Anzeige

Mehr zum Thema Smartphone- und Handy-Vorschau Diese Smartphones kommen im März Rund 30 Handys und Smartphones stehen in den Startlöchern. Unsere Vorschau zeigt, wann die Neuheiten auf den Markt kommen und was sie können.

Tipps und Tricks Galaxy S4: Adapt Sound für besseren Klang Mit Adapt Sound können Sie die Klangqualität ihrer Kopfhörer am Samsung Galaxy S4 optimieren. Wir zeigen Schritt für Schritt, wie Sie in den optimalen… Streaming-Tipps Musik streamen mit Computer und Smartphone Für den Einstieg in das Thema Streaming benötigt man kein spezielles HiFi-Equipment. Auch Computer, Smartphone oder Tablet öffnen Türen in die neue…

Smarte Hörhilfen Vernetzte Hörsysteme: Hörgeräte mit dem Smartphone steuern Moderne Hörsysteme sind stylish und lassen sich über WLAN oder Bluetooth vernetzen und mit Smartphone und Hausautomation verbinden. Frontkamera Selfie-Kameras der Top-Smartphones im Test Die Kamera ist eines der wichtigsten Kriterien beim Smartphone-Kauf. Doch wie ist es um die Qualität der Frontkameras bestellt? Das zeigt der Test.