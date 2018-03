Spotify

Der Platzhirsch unter den Streaming-Diensten ist zweifelsohne Spotify. Den schwedischen Musikdienst gibt es seit Oktober 2008. Die große Popularität erlangte er durch das kostenlose Basisangebot: Wer minimale Ansprüche an die Audioqualität stellt und Werbeeinblendungen akzeptiert, kann kostenlos auf etwa 30 Millionen Musiktitel zugreifen. Damit konnte Spotify mittlerweile etwa 100 Millionen registrierte Nutzer locken, gut ein Drittel davon sind zahlende Kunden mit Premium-Abo. Codiert wird datenreduziert in Vorbis, einer patentfreien MP3-Alternative.

Anzeige

© Spotify Streaming-Dienst Spotify

Spotify zielt eindeutig auf den Massenmarkt ab. Daher unterstützen vor allem die großen Hersteller den Dienst in ihren Geräten, kleinere Produzenten scheuen die Zusammenarbeit mit den Schweden manchmal wegen der Lizenzkonditionen. Wer mitreden will beim Thema Musik-Streaming, wird kaum um Spotify herumkommen.

Deezer

Zu den ärgsten Konkurrenten des Marktführers Spotify zählt wahrscheinlich Deezer. Im August 2007, also noch ein gutes Jahr vor den Schweden, nahm die Plattform ihren Dienst auf und war damals das erste Angebot, das einen kostenlosen Zugriff auf sein Repertoire ermöglichte. Deezer verfolgt eine offensive Expansionsstrategie und ist aktuell in mehr als 180 Ländern verfügbar. Trotzdem fehlen China, Japan und Indien, was bei der Konkurrenz jedoch nicht anders ist. Bisher konnte diese schwierigen Märkte nur Apple Music erobern.

© Deezer Streaming-Dienst Deezer

Mit etwa sechs Millionen zahlenden Kunden nutzt auch bei Deezer etwa ein Drittel der Gesamtkundschaft das kostenpflichtige Angebot mit besserer Audioqualität. Eine exklusive Kooperation besteht derzeit mit Sonos: Mit einem Elite-Abonnement kann man auf Sonos-Geräte Musik in CD-Qualität streamen, ansonsten muss man sich noch mit MP3 begnügen.

Anzeige

Mehr zum Thema Audio-Streaming Eigene Musik drahtlos streamen: Das müssen Sie wissen Ohne Kabel, ohne Probleme: Wir erklären in unserem Ratgeber, wie Sie eigene Musik drahtlos streamen und welche Geräte Sie dafür brauchen.

Musikserver Elac Discovery Server im Test Elac hat einen Streaming- Wandler mit superber Software entwickelt. Wir haben den Elac Discovery Server getestet. Streaming-Tipps Musik streamen mit Computer und Smartphone Für den Einstieg in das Thema Streaming benötigt man kein spezielles HiFi-Equipment. Auch Computer, Smartphone oder Tablet öffnen Türen in die neue…

Musikserver Musical Fidelity Encore Connect im Test Der Musical Fidelity Encore Connect ist ein Gerät für Musikfans, die nicht computeraffin sind - einfache Bedienung und hervorragender Klang. Musikserver Cocktail Audio X35 im Test Zwischen Mini-Anlagen und High-End-Systemen liegen Welten, oder? Der Cocktail Audio X35 schließt diese Lücke - und zwar in bemerkenswerter Perfektion.