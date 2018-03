Vergleichstest

Musikalische Verstärkung - zwei Vollverstärker um 7500 Euro

von Bernhard Rietschel

Welchen Klangstil ein Verstärker-Hersteller pflegt, wo er bei der Entwicklungs- und Abstimmarbeit die Schwerpunkte setzt, das lässt sich am besten an seinem Topmodell heraushören. In diesem Test legen Musical Fidelity und Symphonic Line ihre musikalische Visitenkarte vor.