Auf dem Mobile World Congress 2013 haben Nokia, Sony, HTC, Samsung, LG und Co. jede Menge Handys, Smartphones und Tablets vorgestellt. Wir zeigen alle MWC-Neuheiten im Überblick.

© Hersteller/connect MWC 2013

Neue Lumia-Modelle von Nokia, ein Xperia-Tablet von Sony, neue Galaxy- und Optimus-Geräte von Samsung und LG: Auf dem Mobile World Congress 2013 haben die Hersteller gezeigt, was sie im ersten Halbjahr (und teilweise auch später) an Handys, Smartphones und Tablets auf den Markt bringen.

Ein echter Knaller ist in diesem Jahr auf dem MWC nicht unbedingt aus der Masse an Neuheiten gestochen. Stattdessen waren interessante Entwicklungen die kommenden Trends zu sehen: Full-HD-Displays in der Oberklasse, LTE auch bei günstigeren Modellen, Smartphones mit 6-Zoll-Anzeigen und interessante Bedienkonzepte. Firefox OS hatte seinen großen, Ubuntu einen kleinen Auftritt als neue Handy-Plattformen.

Samsung und andere haben in Barcelona demonstriert, wie man private und berufliche Daten auf dem Smartphone sauber und sicher trennt. Knox nennt sich die Samsung-Lösung, die für Geschäftskunden gedacht ist, BOYD als Kurzform von "Bring your own device" der MWC-Trend, private Handys im beruflichen Umfeld sicherer zu machen.

Anzeige

Mobile Payment war ein großes Thema des MWC 2013 und so wie es aussieht, wird das Bezahlen per Handy wirklich bald in großem Stile kommen. Die Geräte sind nun fast allesamt mit NFC ausgestattet und damit eine der Voraussetzungen für Mobile Payment geschaffen. Netzbetreiber, Banken und Kreditkarten-Unternehmen treiben das Thema voran.

Voraussetzung für all diese Dienste und Applikationen bleibt also die Hardware. Wir zeigen Ihnen in der folgenden Galerie deshalb wie wichtigsten Handys, Smartphones und Tablets, die auf dem MWC 2013 enthüllt oder gezeigt wurden.

Bildergalerie Galerie Mobile World Congress MWC 2013: Nokia, Sony und Co. - die Neuheiten Wir zeigen die Smartphone-Trends auf dem MWC.

Anzeige

Mehr zum Thema Smartphones der Woche Wochenrückblick: Galaxy bis ZTE Acht Testberichte von Sony bis ZTE, Software-Updates und jede Menge Tipps. Alle Neuigkeiten rund ums Thema Smartphones im Wochenrückblick.

Vorschau MWC 2013: Das zeigen Samsung, HTC & Co. Was enthüllen Samsung, HTC, Nokia und Co. auf dem MWC 2013? Wir verraten, welche Smartphones auf dem Mobile World Congress zu sehen sein werden. MWC 2013 Die 10 Handy-Trends des MWC Phablets, Prozessoren, HDR-Kameras, neue Bedienkonzpete und Wearables: Wir zeigen die 10 wichtigsten Trends des Mobile World Congress 2013.

Smartphones der Woche Die Vorboten des MWC 2013 Die letzten Tage standen ganz im Zeichen des kommenden Mobile World Congress 2013: Alle Neuigkeiten rund ums Thema Smartphones im Wochenrückblick. Schnäppchen-Check Media Markt: Galaxy S3, Note 2 und Xperia Z Im neuen Media Markt-Angebot: HTC One S, HTC 8 S, Lumia 820, Galaxy S3, Note 2 und Xperia Z. Echte Schnäppchen?*Mit Preis-Update*