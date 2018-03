Außendienstler, Taxifahrer und sonstige Berufsfahrer nutzen das Navigationssystem intensiver und können die vielen Zusatzfunktionen gut gebrauchen.

Wer tagtäglich auf sein Navigationssystem angewiesen ist, der stellt ganz andere Anforderungen an seinen Routenführer als zum Beispiel ein Gelegenheitsfahrer. In diesem Fall spielen Verkehrsinformationen eine große Rolle; auch Zusatzfunktionen wie eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung oder eine Online-Anbindung können hier den Alltag erleichtern und die Fahrzeiten bedeutend reduzieren.

Daher sollten Interessenten vor allem auf die Verfügbarkeit von HD-Traffic Wert legen - der kostenpflichtige Staudienst bietet die derzeit genauesten Informationen auf dem Markt. Zusammen mit den anderen Live-Diensten wie Wetter- und Benzinpreisinfos bietet der Service ein Rundumpaket, das Geld und Nerven sparen kann. Es führen also nur wenige Wege an den beiden Tomtom-Topmodellen Go 750 Live und Go 950 Live vorbei - beide bieten das komplette Paket aus Ausstattung und Service-Diensten. Die Gebühr von 9,95 Euro im Monat amortisiert sich durch die Ersparnis beim Tanken und bei der Fahrzeit im Nu. Ebenfalls attraktiv sind die neuen Navigon-Modelle mit den Live-Diensten sowie das Garmin nüvi 1690 mit nüLink.

© Archiv ... oder das Navigon 6310.

