Wer tagtäglich die Navigation einsetzt und sich ohne elektronische Hilfe nicht mehr auf die Straße traut, der sollte sich nicht mit einem preiswerten Modell zufriedengeben.

Vielfahrer gehen am universellsten mit ihrem Navigationssystem um. Weder fahren sie immer auf denselben Strecken wie die Pendler, noch sind sie ähnlich penibel auf die Optimierung der Strecke angewiesen. Dazu rücken Zusatzfunktionen stärker in den Fokus - je mehr Zeit man im Auto verbringt, desto wichtiger werden die Funktionen abseits der Navigation. Deswegen sind hier Navis mit MP3- und Videoplayer oder auch mit DVB-T-Fernsehempfänger gefragt. Zum Beispiel das Navigon-Topmodell 8410, das mit einem seitlich ansteckbaren TV-Modul im Handumdrehen zum mobilen Fernseher umgebaut werden kann. Das Medion 4635 kann ebenso mit Ausstattung punkten, im Mio Spirit V505 findet sich gleichfalls ein TV-Empfänger - natürlich integriert.

Anzeige

© Archiv Super ausgestattet: Das Becker Z205

Auch die Becker-Modelle bringen jede Menge Zusatzfeatures mit. So passt z.B. das Becker Z205 (329 Euro) sehr gut zu vielfahrern. Dank TMC-Pro gibt es detailliertere Verkehrsinfos. Es bringt mehr POIs - etwa zu Tanksellen und Campingplätzen - mit, hat eine Freisprecheinrichtung an Bord und lässt sich komfortabel per Sprache steuern. Ins Blickfeld sollten Vielfahrer auch die Festeinbau-Navis nehmen, die mittlerweile kaum noch viel mehr kosten als die mobilen Systeme - wenn man das meistens enthaltene Radio plus Multimedia-Anlage mit einrechnet.

Anzeige

Mehr zum Thema Ratgeber AVM FritzMini Lange hat AVM die eingeschworene Fangemeinde auf FritzMini warten lassen. Jetzt ist das Multitalent auf dem Markt und connect lädt zum Funktionstest.

DSL & Telefon Der richtige Festnetzanbieter Den Telefon- und DSL-Anschluss wollen Ihnen etliche Anbieter ins Haus liefern. Ihr gutes Recht auf Umtausch Ihr Recht, wenn das Gerät defekt ist Gehen Navi & Co. kaputt, bieten die Verkäufer meist Reparaturen an. Was Händler gerne unerwähnt lassen: Der Kunde kann auch ein neues Gerät…

Navineuheiten auf der IFA Navigon zeigt drei neue Navi-Serien Die erheblich überarbeitete Navisoftware Flow und drei neue Geräteserien zeigt Navigon in diesem Jahr auf der IFA. Navigon will in den nächsten… Motorrad-Navi Tomtom Rider im Test Sommerliche Testfahrt: In Italien konnten wir einen ersten Blick auf den neuen Tomtom Rider werfen. Montiert auf Suzuki-Reisesportlern zeigte, das…