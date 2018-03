Netgear Aircard 810 und Smart Cradle DC112A im Test

Huawei, Netgear, AVM und Co.

© Netgear Indoor-Experte: Das Smart Cradle verstärkt Empfang und WLAN-Abstrahlung und bietet zusätzliche LAN-Buchsen.

Pro Hohe Datenraten dank LTE Cat 11 und WLAN 11ac

Hohe Datenraten dank LTE Cat 11 und WLAN 11ac hoher Funktionsumfang

hoher Funktionsumfang komfortable Bedienung per Touchscreen

komfortable Bedienung per Touchscreen Smart Cradle ist eine clevere Ergänzung für Indoor-Nutzung Contra Recht teuer

Recht teuer manche Konfigurations-Optionen nur für Profis verständlich

Der potente LTE­-Hotspot lässt sich mit einer Dockingstation für den Inneneinsatz tunen. Mit starken Ausstattungsmerkmalen erfüllt die Aircard 810 von Netgear sehr hohe Ansprüche auch für mobile Arbeitsgruppen: Durch LTE Cat 11 mit Carrier Aggregation stehen bis zu 600 Mbit/s im Downlink zur Verfügung.

Bis zu 15 Geräte lassen sich per WLAN anmelden, und viele Funktionen inklusive SMS-Management werden komfortabel über den farbigen Touchscreen gesteuert. Gegen Aufpreis bietet Netgear zusätzlich das Smart Cradle DS112A an. Dieses Dock besitzt verstärkende LTE- und UMTS- Antennen, um den Mobilfunkempfang in Innenräumen zu verbessern.

Auch das abgestrahlte WLAN-Signal profitiert von dieser Antennenausstattung. Bei Bedarf lassen sich sogar externe Mobilfunkantennen anschließen. Hinzu kommen vier Gigabit-LAN-Ports und ein zusätzlicher WAN-Port, mit dem die WLAN-Basis auch per Ethernet an bestehende Netzwerke angeschlossen werden kann.

Am Dock gibt es zudem eine USB-3.0-Buchse für gemeinsame Speicher- oder Druckernutzung. Auf Akku läuft die Aircard 810 bis zu elf Stunden, das Smart Cradle ist für den Betrieb an einer Steckdose gedacht.

Netgear Aircard 810 + Smart Cradle DC112A: Testergebnisse

Ausstattung: 5/5

Handhabung: 4/5

Leistung: 5/5

connect Praxistest: 5/5

