Pakete für Powernutzer

Auch bei den Powersaugern kann Telekom mit dem leistungsstarken Netz punkten und liefert zum bezahlbaren Preis jede Menge Extras und Service.

So wie die kleine Raupe Nimmersatt den Bauch nicht voll bekommt, wächst auch bei der Smartphone-Gemeinde der Datenhunger stetig.

Telekom mit bestem Datennetz

Dabei ist klar, worauf die unersättliche Klientel Wert legt: auf ein leistungsstarkes Datennetz. Für die schnürt der Konzern aus Bonn das beste Paket: So ist im Tarif Magenta Mobil L für maximal 55 Euro pro Monat nicht nur die gesamte Kommunikation via Smartphone abgedeckt, auch 6 Gigabyte Highspeed-Volumen sind enthalten. Diese Menge bieten die Mitbewerber ebenfalls - Telefónica Deutschland sogar für weniger Geld. Doch Telekom liefert ihren Vielnutzern mit 300 Mbit/s nicht nur das höchste Tempo, sondern zeigt sich in puncto Datenübertragung in Ballungszentren, Kleinstädten sowie in den Zügen am stabilsten, wie der umfangreiche connect-Netztest belegt. Die Bonner beeilen sich weiterhin mit dem LTE-Ausbau, wollen bis 2018 über 95 Prozent der Bevölkerung versorgen und dabei die Datenraten noch kräftig steigern. Derzeit erreichen die Rheinländer über 85 Prozent der Bevölkerung mit LTE.

Vodafone bald mit 1 Gbit/s

Doch auch Konkurrent Vodafone, der nach langer Durststrecke wieder erfolgreich unterwegs ist, spurtet ins Gigabit-Zeitalter: So planen die Düsseldorfer, die derzeit eine LTE-Abdeckung von 87 Prozent bieten, noch dieses Jahr in 50 Großstädten mit dem Datenbeschleuniger LTE-Advanced das Tempo auf bis zu 375 Mbit/s zu erhöhen, um dann in der nächsten Ausbaustufe auf 525 Mbit/s hochzurüsten.

Zum Jahresende will die deutsche Tochter des weltweit drittgrößten Mobilfunkers in ausgewählten Orten gar erste Datenraten von über 1 Gbit/s ermöglichen. Auch der nach Kundenanzahl größte deutsche Netzbetreiber Telefónica rollt massiv den LTE-Ausbau aus und will bis Jahresende 90 Prozent Netzverfügbarkeit erreichen.

Extras und guter Service

Neben Highspeed spicken die drei Netzbetreiber ihre Smartphone-Bundles mit jeder Menge Zusatzleistungen: So können Telekom-Kunden an über einer Million Telekom-Hotspots bundesweit ohne Aufpreis unbegrenzt surfen. Vodafone bietet seinen Vielnutzern ebenfalls eine Hotspot-Flat an. O2 hält für die ambitionierte Kundschaft bis zu zwei Multicards parat, mit denen man seinen Blue-Vertrag auf bis zu drei Endgeräten gleichzeitig nutzen kann. Bei allen drei Netzbetreiber fallen für die Smartphone-Urlauber im EU-Ausland nahezu keine Roaming-Gebühren an. Für Fernreisendende außerhalb der EU haben vor allem die D-Netz-Riesen attraktive Datenpakete auf Lager und bieten Cloud-Speicher ohne Aufpreis an.

Auch beim Service zeigen sich die Betreiber kundenorientiert: So erreichten die frisch gekürten Telekom-Shopverkäufer im connect-Mega-Shoptest den ersten Rang, während O2 beim letzten Hotline-Test souverän den Sieg davontrug.

