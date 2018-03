© connect Der anerkannt aussagekräftigste Mobilfunknetztest kommt auch 2015 wieder von connect und P3 communications. Mit dem in einem Trolley eingebauten Messsystem führen die P3-Mitarbeiter das umfangreiche Testprogramm auch in Zügen durch.

Rund 23 Milliarden Euro hat allein die Deutsche Telekom in den letzten fünf Jahren in ihre Fest- und Mobilfunknetze investiert. Für die kommenden fünf Jahre ist ein ähnlicher Betrag geplant. Vodafone gab 2013 für die Übernahme von Kabel Deutschland rund 7,7 Milliarden aus und steckte 2014 und 2015 weitere rund vier Milliarden in den Mobilfunkausbau. Auch Telefónica will eine Menge Geld in die Hand nehmen, um in Deutschland spätestens 2017 auf Augenhöhe mit der Telekom und Vodafone zu liegen.

In Österreich und der Schweiz haben die Anbieter ebenfalls Milliarden in ihre Infrastruktur gebuttert – dabei sind die Lizenzgebühren, die in allen drei Ländern für die Nutzung neuer Mobilfunkfrequenzen bezahlt wurden, noch gar nicht mitgerechnet.

Es sind also stolze Summen, mit denen die Netzbetreiber darum wetteifern, ihren Kunden das beste Mobilfunknetz zu bieten. Umso spannender ist die Frage, wer angesichts solcher Anstrengungen die Nase vorn hat.

connect Netztest: Qualitätsmaßstab seit vielen Jahren

Um diese Frage kompetent beantworten zu können, setzt connect seit vielen Jahren auf die Zusammenarbeit mit dem Testspezialisten P3 communications. Mit extrem hohem Aufwand nehmen die Testteams in Deutschland, Österreich und der Schweiz unter die Lupe, welche Netzperformance tatsächlich bei den Kunden ankommt. Höchstes Ziel sind dabei Objektivität und statistische Belastbarkeit.

Der beste Beleg für diese Kompetenz ist der hohe Stellenwert, den der connect-Netztest in der Branche einnimmt: Jedes Jahr erwarten die Betreiber das unerbittliche connect-Urteil mit Hochspannung – und nehmen es wesentlich ernster als die Testergebnisse mancher unserer Mitbewerber. Die behaupten zwar von sich, die „härtesten“ oder „aufwendigsten“ Netztests zu produzieren, setzen dann aber auf manipulierbare Nutzermeldungen oder lassen sich von seltenen Spitzen-Datenraten blenden statt auf aussagekräftige Mittelwerte zu vertrauen.

In den folgenden Artikeln finden Sie belastbare Antworten auf spannende Fragen: Konnte die Telekom ihren Vorsprung in Deutschland halten? Wie schlagen sich im Vergleich die Netze in Österreich und der Schweiz? Liegen sie wieder vor den deutschen? Und somit letztlich: Haben sich die Milliardeninvestitionen gelohnt?

