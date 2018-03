© Hersteller/Archiv

Von Daft Punk kommt frischer Stoff zum Tanzen, die Queens Of The Stone Age bequemen sich auch mal wieder zu einem neuen Album, und Jamie Cullum begeistert wie so oft mit seiner Leichtigkeit und Spielfreude.

Doch auch aus deutschen Landen kommt im Mai Hörenswertes: AnNa R., die Sängerin von Rosenstolz mit der markanten tiefen Stimme, versucht sich an einem neuen Bandprojekt. Das hält sich jedoch fern von Experimenten und folgt lieber den musikalischen Pfaden, die AnNa R. mit ihrer derzeit pausierenden Erstband geebnet hat: Kommerzieller Pop mit deutschen Texten ist sicher keine Revolution. Rosenstolzfans werden hier aber trotzdem oder gerade deshalb sicher glücklich werden.

Und dann ist da noch Maxim, der deutsche Urban-Popper mit Gefühl, Intensität und gelungenen Texten. Sein Debüt "Staub" dürfte diesen ziemlich sicher aufwirbeln.

