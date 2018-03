© Hersteller/Archiv

So macht das Vorhören doch wieder Spaß. Quälte im Februar noch Heinos neues Album "Mit freundlichen Grüßen" das audio.de-Kritikerohr, stehen für den März gleich mehrere Hochkaräter auf dem Programm.

Nicht nur Depeche Mode bringen mit "Delta Machine" ihr sehnlichst erwartetes 13. Studioalbum heraus. Auch Justin Timberlake hat sich nach ausgiebigen Ausflügen ins Filmgeschäft zur Musik zurückbesonnen und liefert mit "The 20/20 Experience" eine Tanzeinladung par excellence ab.

Anzeige

Bildergalerie Galerie Neue CDs Neuerscheinungen im März März ist der Monat der richtig dicken Fische: Neben Depeche Mode bringen auch David Bowie, Justin Timberlake und Dido neue Alben heraus.

Und selbst David Bowie, inzwischen stolze 66 Jahre alt, hat noch nicht genug. Anlässlich seines Geburtstags im Januar überraschte er mit der Ankündigung von "The Next Day" und schickte mit "Where Are We Now" auch gleich die erste Single seines 26. Albums in die winterlich-kalte Welt hinaus.

Außerdem gibt es Neues von Dido und Hurts, von einem tollen Franzosen und zwei hörenswerten Deutschen, von denen einer mit seinem tiefschwarzen Humor mehr als hörenswert ist.

Anzeige

Mehr zum Thema Musik-Tipp Die audiophilen CDs des Monats Jede Woche erscheinen unzählige neue Musikalben. Damit Sie keine Schätze mehr verpassen, stellen wir Ihnen jeden Monat Platten vor, die von der…

Neue Alben im August Die spannendsten Neuerscheinungen im August Im August stehen einige hochinteressante Neuerscheinungen ins Haus. Neben Travis sind weitere Schotten am Start. Neue Alben Die spannendsten Neuerscheinungen im September Vom kleinen Vögelchen Birdy bis zum Rock-Urgestein Peter Gabriel hat der Herbstmonat einiges zu bieten.

Neue Alben Die spannendsten Neuerscheinungen im Oktober Neuerscheinungen im Oktober kommen u. a. von James Blunt, Paul McCartney, Pearl Jam und Motörhead. Neue Alben Die spannendsten Neuerscheinungen im November Im November warten u. a. Robbie Williams, Fettes Brot und Jake Bugg mit Neuheiten auf.