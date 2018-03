© Herbert Härle NF-Kabel zwischen 110 Euro und 400 Euro

Kaum ein Bereich in der HiFi-Branche ist so umstritten wie die Kabeltechnik. Viele selbsternannte Oberpriester verdammen jeglichen Klangeinfluss ins Reich des Aberglaubens. So müssen nicht wenige HiFi-Freunde schutzlos lange Predigten ertragen, dass die gemessenen Parameter auf die zu übertragenden Frequenzen keinen Einfluss haben. Doch Musik misst man nicht - man hört sie. Mit mehr oder eben weniger Genuss.Indes: Kabel klingen nicht. Oder sollten es zumindest nicht. Denn Neutralität ist oberste Vermittler-Pflicht - die in Form kleiner Wechselspannungen durchreisenden Signale sollten möglichst keinen Widrigkeiten ausgesetzt sein. Und, pardon für das elektrotechnisch unpassende Bild, möglichst entspannt am Zielort ankommen.

So führen beim Musiksignal auch alle Wege sprichwörtlich nach Rom. Doch die einen sind einfach und eben, die anderen hügelig und steinig. Die lange Erfahrung hat die Tester jedoch auch gelehrt, dass viele Kabel preisunabhängig mit bestimmten Komponenten besser oder nicht so gut harmonieren. AUDIO kombinierte das breite Testfeld zwischen 110 und 400 Euro also in mehreren Konfigurationen, um mögliche Spezialisten und möglichst universell taugliche Verbinder herauszuhören. Kabel sind schließlich kein schnödes Zubehör, sondern unverzichtbarer Bestandteil des HiFi-Equipments.

Der Testablauf

Nach dem methodisch neuen, aber in der Ergebnisfindung fairen Test von Lautsprecher-Kabeln in AUDIO 12/2009 machte sich die Redaktion an die Arbeit, um einen Kleinsignal-Kabeltest ähnlicher Art auf die Beine zu stellen. Diesmal fanden die Hörtests, auch jene mit den AUDIO-Leserforumsmitgliedern, im Hörraum an zwei verschiedenen Anlagen statt: Teilnehmer: der Netzwerkspieler Linn Akkurate DS (AUDIO 11/09) im Verbund mit dem Röhrenverstärker Lyric TI-60 (Test in AUDIO 6/2010) an der bewährten Quadral Platinum U9 (3/07) sowie der Linn Akkurate DS am Vollverstärker Accuphase E-560 (4/2010) und der unbestechlichen Reference 207/2 von KEF (9/07).

Das AUDIO-Leserforum hörte alle acht Kabel mehrfach an beiden Anlagen. Dabei bewertete die fünfköpfige Jury ausschließlich im Blindtest die Unterschiede der Kabel. Zur Abrundung mussten sämtliche Probanden auch an der Heim-Anlage des Autors (Plattenspieler mit Denon-DL103R-Tonabnehmer, Phonoverstärker Linn Linto, Bryston B60 Amp und Lautsprecher Isophon Vescova) ihre Fähigkeiten unter anderen Bedingungen beweisen.

So entstand eine Matrix aus Ergebnissen mit mehr als 100 Quervergleichen und Einzelwertungen. Die sollte vielen Musikliebhabern eine praxisgerechte Kaufhilfe liefern. Doch eines kann sie nicht ersetzen: das Ausprobieren an der eigenen Anlage.

Höreindrücke unserer Leser Um möglichst objektive Ergebnise zu bekommen wurden die NF-Kabel von AUDIO-Stammlesern in einem ausführlichem Blindtest gehört und bewertet.

Alle acht Testkandidaten wurden ausschließlich im Blindtest gehört und bewertet.

Die Kabel wurden nach folgendem Schlüssel nummeriert:

Nr.1 - Straight Wire Rhapsody S

Nr.2 - Goldkabel Intermezzo Master Edition

Nr.3 - SommerCable Excelsior Classique RCA4

Nr.4 - Kimber Kable PBJ

Nr.5 - EagleCable Condor Blue MC 3.1

Nr.6 - Inakustik Referenz NF-1302

Nr.7 - Oehlbach XXL Black Connection

Nr.8 - Audioquest King Cobra

