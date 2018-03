Die Münchener liefern die meisten Funktionen, hatten aber Probleme durch einen laufenden Technikumzug.​

Mit über 150 TK-Anlagen-Funktionen bietet Nfon den größten Funktionsumfang aller Kandidaten. Dazu zählen etwa auch die Integration von Mobilfunk-Nebenstellen, für die Nfon mit O2 kooperiert, oder die Anbindung an Microsofts „Skype for Business“. Auch umfangreiche Callcenter-Features sind immer dabei. Und die optionale „Ncloudbox“ verbindet ältere Systemtelefone anderer Anbieter mit den SIP-Anschlüssen der Münchener. Funktionsumfang und -tiefe bewegten wohl auch die Deutsche Telekom, die Cloud-Telefonie von Nfon als Option für ihr „DeutschlandLAN IP“ anzubieten.​



© WEKA Media Publishing GmbH Ein Technikumzug im Testzeitraum erklärt die schwankenden Verbindungsaufbauzeiten bei Nfon.

Schlechte Messwerte wegen Technikumzug

Vor allem Letzteres veranlasste Nfon zu einer Migration von seiner bisherigen Technik auf eine neue, besser skalierbare IP-Plattform. Dieser Technikumzug war zum Testzeitpunkt noch in vollem Gange und erklärt vielleicht manche schlechten Messwerte. Eine weitere Rolle spielten vermutlich auch die etwas schwach dimensionierten 2,3-Mbit-SDSL-Leitungen. Mittlerweile bietet Nfon zum gleichen Preis 6-Mbit-Leitungen an. So bleibt zu hoffen, dass das schlechte Abschneiden im vorliegenden Test ein einmaliger Ausrutscher ist, und Nfon beim nächsten Mal wie in den Vorjahren wieder in der Spitzengruppe mitspielt.​

Fazit

Das Diagramm zeigt stark schwankende Verbindungsaufbauzeiten bei Verbindungen im eigenen Netz vom Homeoffice zur Zentrale. Sie erklären sich durch den im Testzeitraum vorgenommenen Technikumzug der Münchener.​

connect Testurteil:​ ausreichend (322 von 500 Punkten)



