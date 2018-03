Apple Notizen

​Lange hat Apple seine Notiz-App mit dem stets belächelten Handschriften-Font „Marker Felt“ vernachlässigt. Mit iOS 9 hat sich das vor anderthalb Jahren radikal geändert: Seitdem hat das iPhone ab Werk eine der leistungsstärksten Notiz-Apps überhaupt unter der Haube.​​

Pro für iOS, Mac und im Web

für iOS, Mac und im Web Schutz einzelner Notizen mit Touch-ID/Code

Schutz einzelner Notizen mit Touch-ID/Code Kollaboration via iCloud

Kollaboration via iCloud Contra bei vielen Einträgen schnell unübersichtlich

bei vielen Einträgen schnell unübersichtlich Fazit Die Kalifornier wissen, dass Notizen heutzutage weit mehr sind als nur Texte – und lassen Taten folgen.

Denn neben der Erfassung von Notizen in Textform, die auch als Rich Text formatiert werden dürfen, können abhakbare Checklisten und Zeichnungen oder Malereien aller Art erstellt werden. Für Letztere hat die App ein praktisches Tool in petto: Das Lineal ermöglicht präzises Arbeiten und lässt sich per Multitouch drehen. Auch Fotos können importiert und mit „Markierungen“ annotiert werden. Wer alle Features der App inklusive des gemeinsamen Bearbeitens von Notizen nutzen möchte, benötigt zwar einen iCloud- Account; im Grunde funktioniert die App jedoch auch mit anderen kompatiblen Accounts etwa von Microsoft oder Google.​​



Schade ist allerdings, dass in großen Beständen leicht die Übersicht verloren geht – bei nur einer Ordnerebene als Organisationsmethode nutzt man besser die Volltextsuche. Und das Sperren von Notizen via Touch-ID erfolgt wenig intuitiv über das „Teilen“-Menü. Doch mehr Gemecker wäre unredlich: Apples Notizen- App ist wirklich gut gelungen.​



© Apple Apples Notizen beherrscht Listen, Texte, Fotos und Zeichnungen (l.). Mit dem Lineal zeichnen Sie auch unterwegs äußerst exakt (r.).

