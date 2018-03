Google Notizen

Wie Apple hat natürlich auch Google eine eigene App für Notizen am Start, die ab Werk auf allen Android-Smartphones installiert ist und von manchem Nutzer bislang gar nicht beachtet wurde. Das wäre allerdings ein Fehler, denn die App ist äußerst innovativ.​​



Pro gemeinsames Bearbeiten

gemeinsames Bearbeiten Organisation mit Farben/Tags

Organisation mit Farben/Tags Erinnerungen und Checklisten ersetzen separate To-do-App

Erinnerungen und Checklisten ersetzen separate To-do-App Contra keine Sicherheitsfunktionen

keine Sicherheitsfunktionen keine Textformatierung

keine Textformatierung Fazit Die Glühbirne im Logo ist Anspruch und Verpflichtung: Bei Google sind Ihre Geistesblitze gut aufgehoben.​​

So werden etwa Sprachmemos nicht nur unterstützt, sondern gleich transkribiert, also in Text umgewandelt – das ist praktisch für die spätere Weiterverarbeitung. Und dank der Erinnerungsfunktion, die nicht nur zeitbasiert, sondern auch ortsbasiert funktioniert, lassen sich Notizen im richtigen Moment ins Bewusstsein bringen. Auch die Basics wie das Erstellen von – leider nicht formatierbaren – Textnotizen und Checklisten werden abgedeckt; Ordnung hält die App mit Tags (Labels) und durch das Färben von Einträgen​.



Google Notizen ist auch für iOS und unter keep.google.com als Web-Version verfügbar. Am iPhone hat die Google-App jedoch einen kleinen Nachteil: Das freie Zeichnen wird nur unter Android unterstützt. Außerdem – und das gilt leider für alle Plattformen – existiert keine Möglichkeit, den Zugriff auf die App oder auf einzelne Notizen zu beschränken. Davon abgesehen liefert Google jedoch eine eindrucksvolle Notiz-App ab.​



© Screenshot WEKA / connect Google erlaubt die Codierung mit acht verschiedenen Farben (l.). Sprachmemos werden sofort in Text umgewandelt (r.).

