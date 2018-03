O2 im Vergleich

Mittlerweile ist der Netzbetreiber durch den Zusammenschluss mit Hansenet und der DSL-Marke Alice auf über 19 Millionen Kunden gewachsen. Durch die Fusion wurden allerdings auch über 1100 Stellen gestrichen.

Mit schlanker und transparenter Tarifstruktur sieht sich der Komplettanbieter für die Zukunft gut gewappnet: Für Smartphone-Nutzer bietet der E-Netzbetreiber neuerdings zwei Blue-Minutenpakete mit jeder Menge Inklusivleistung an.

Im Monatspreis von maximal 35 Euro sind neben Sprachminuten eine netzinterne Sprach- sowie eine Datenflat enthalten. Wer sich zwei Jahre bindet, bekommt noch eine SMS-Flat für alle Handynetze obendrauf. Da kann man wahrlich nicht meckern.

Anzeige

Bildergalerie Galerie Tarife Datentarife im Vergleich Die Angebot von elf Mobilfunk-Anbietern im Vergleich.

Vorbildlich sind auch die Vertragskonditionen: Die Münchner offerieren als einziger Netzbetreiber Vertragstarife ohne Laufzeit. Auch beim Handykauf geht der E-Netzanbieter mit dem Service "O2 My Handy" einen eigenen Weg: So können nicht nur O2-Kunden, sondern alle Interessenten eine breite Auswahl an aktuellen Mobiltelefonen gegen eine niedrige Anzahlung in monatlichen Raten abbezahlen.

In Sachen Netzqualität gehört der kleinste Netzbetreiber mittlerweile zur ersten Liga, wie der letzte connect-Test im Oktober 2011 belegt.

Anzeige

Mehr zum Thema Vergleichstest Video-Streaming: DSL und Kabel-Anbieter im Vergleich Wie gut transportieren die DSL- und Kabelnetze Videostreams in High Definition (HD) und Standard Definition (SD)? Wir vergleichen für Sie die 14…

Mobilfunk-Service im Vergleichstest Die Hotlines der Netzbetreiber im Test Wer bietet seinen Kunden den besten Service? connect hat die Hotlines der Mobilfunknetzbetreiber getestet. Festnetz- und DSL-Test 2014 DSL- und Kabel-Anbieter im Vergleichstest DSL oder Breitbandkabel, Premium- oder Billiganbieter, regionaler oder bundesweiter Netzbetreiber? Deutschlands härtester Festnetztest zeigt, wer im…

Mobilfunk-Netztest SBB Schweiz 2014 Handy-Empfang in Schweizer Zügen im Test Die Schweizer lieben ihre Bahn. Damit das auch so bleibt, ist eine gute Mobilfunkversorgung im Zug wichtig. connect hat den Handy-Empfang in der… DSL- und Kabelanschlüsse im Vergleich Die Breitband-Anbieter im Test Schnelles Internet - das will Politik und Volk gleichermaßen. Damit Sie wissen, bei wem Sie in puncto Breitband am meisten profitieren, hat connect…