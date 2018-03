Die besten On-Ear Kopfhörer bis 50 Euro im Test

© Hersteller/Archiv On-Ear-Kopfhörer bis 50 Euro

On-Ear Kopfhörer sind für all diejenigen genau richtig, die erwachsenen Klang in kompakten und transportablen Abmaßen suchen. Kleiner und leichter als die für den Heimgebrauch konzipierten Over-Ear-Kopfhörer, bieten sich die ohraufliegenden Modelle für all diejenigen an, denen In-Ears zu unbequem sind und die unterwegs keineswegs auf guten Klang verzichten möchten.

Moderne On-Ears beherrschen die Kunst, sich sanft aber dennoch recht dicht an das menschliche Ohr zu schmiegen. Dies ist wichtig, weil sich bei einem nicht perfekten, nicht bündigen Abschluss des Ohrpolsters an das Ohr der Klang deutlich verschlechtert. Durch oft aufwendig ausgetüftelte Materialien der Ohrpolster erreichen viele On-Ears einen hohen Tragekomfort und einen homogenen Abschluss an das Ohr.

Auch bei On-Ear-Kopfhörern finden sich unterschiedliche Prinzipien der Bauart. Am weitesten verbreitet sind geschlossene, nach dem dynamischen Prinzip konstruierte On-Ears. Diese bieten den Vorteil, dass unterwegs Außengeräusche gedämpft werden, und vor allem die Musik nicht ungehindert an die Umgebung abgegeben wird. Dies ist vor allem für diejenigen wichtig, die ihre On-Ear-Kopfhörer in Bahn, Bus oder Flieger einsetzen wollen. Ebenso wichtig ist der platzsparende Transport, wenn die Kopfhörer mal nicht gebraucht werden. Viele On-Ears werden hier entweder mit einer entsprechenden Transporttasche ausgeliefert oder sind platzsparend zusammenfaltbar.

Auch ein gewisser Personality- und Coolness-Factor fließt in die Kaufentscheidung ein: Neben unzähligen Designs und Farben entscheidet auch die Kompatibilität zu Smartphones, sei es aus der iOS- oder Android-Fraktion, über das bevorzugte Modell. Damit mobile Zuspieler sie laut und präzise anzusteuern können, sollten On-Ear-Kopfhörer eine niedrige Immpedanz aufweisen.

Wir stellen Ihnen in der Bildergalerie die Top 10 der On-Ear-Kopfhörer bis 50 Euro vor, die in diesem Preissegment durch überzeugenden Klang, Tragekomfort und praktischen Nutzen im Alltag herausgeragt haben.

Preis-Leistungs-Tipp: Beyerdynamic DT 235

Pro Klang und Abstimmung liegen weit über Preisklassenniveau Contra viel Kunststoff

Es führt in dieser Preisregion für den ambitionierten Hörer kein Weg am beyerdynamic vorbei. Mit technischen Spielereien will der On-Ear aus Heilbronn erst gar nichts zu tun haben und konzentriert sich einzig und allein auf eine Sache: Die Bereitstellung eines die Preisklasse überflügelnden Klangbildes, das seinen Träger verwöhnt, egal ob auf Reisen oder unterwegs. Damit erhält er nicht nur den Testsieg, sondern ist auch in Sachen Preis-Leistung unangefochtener Protagonist.

Alternative: Sony MDR-ZX 600

Pro klingt offen und ausgewogen

klingt offen und ausgewogen ordentlicher Tragekomfort Contra

Der zu reduzierten Preisen erhältliche Sony MDR-ZX 600 bietet ein ansprechendes, hochwertig wirkendes Äußeres in Kombination mit einem absolut stimmigen Klangbild. Ausgewogen und natürlich im Klang empfiehlt sich der Sony als perfekter Begleiter für den mobilen Alltag.

