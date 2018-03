© Hersteller Top 5: Best Value - Outdoor-Lautsprecher

Im Sommer draußen zu sein, darauf hat man sich das ganze Jahr über gefreut. Unschön nur, dass die Musikanlage im Haus oder der Wohnung steht. Wer ernsthaft Musik hören will, ohne jedes mal Umbaumaßnahmen einleiten zu müssen - und dies abends wieder hineinzutragen hat, steht vor einer kleinen Herausforderung. Fest installierbare Outdoor-Lautsprecher schaffen hier Abhilfe und sorgen für hochwertigere Unterhaltung als es ihre drahtlosen mobilen Lautsprecherkollegen vermögen.

Im Gegensatz zu normalen Lautsprechern müssen Outdoor-Lautsprecher robuster und wetterfester konstruiert sein. Schließlich sollen sie auf dem Balkon, auf der Terrasse oder einfach im Freien Verwendung finden.

Top 20: Mobile Lautsprecher

Damit beim ersten Regen nicht auch die musikalische Darbietung ins Wasser fällt, sollten Gehäuse und Membranen der Outdoor-Lautsprecher spritzwassergeschützt oder wasserfest sein. Die Gehäuse werden aus diesem Grunde zumeist aus unempfindlichem und robustem Kunstoff, der zudem UV-beständig sein sollte, hergestellt.

Die Aufhängungsvorrichtungen für Outdoor-Lautsprecher sind meist im Lieferumfang enthalten und erlauben eine bequeme Anbringung an Wand oder Decke, somit steht auch nichts im Weg herum. Den absoluten Ritterschlag erhalten Outdoor-Lautsprecher, die für den Einsatz auf Schiffen und Yachten konzipiert wurden. Wer Salzluft und Meerwasser übersteht, dem macht auch das kontinentale Klima in unseren Regionen nicht zu schaffen.

Wir stellen Ihnen in Zusammenarbeit mit Amazon empfohlene kompakte Regal-Lautsprecher für den Außenbereich vor, die auch im Innenbereich zum Einsatz kommen können und so für beinahe alle denkbaren Einsatzgebiete im und ums Haus in Frage kommen.

Anzeige

Bildergalerie Galerie Galerie Die beliebtesten Outdoor-Lautsprecher Outdoor-Lautsprecher sorgen für guten Sound für Terrasse und Garten. Doch welche Boxen für Draußen taugen wirklich? Wir präsentieren unsere Favoriten.

Anzeige

Mehr zum Thema Kompaktlautsprecher Focal Aria 906 im Test Wir haben den Lautsprecher Focal Aria 906 im Test. Das neuartige Membranmaterial für Tief-, und Mitteltöner beschert der Dreiwege-Standbox einen…

Kompaktboxen Martin Logan Motion 15 im Test Die Modelle der Motion-Serie ermöglichen Logan-Fans einen vergleichsweise günstigen Einstieg in die Klang-Philosophie der Amerikaner. Wir stellen die… Kompaktlautsprecher REGA RS1 im Test Wir haben die Kompaktboxen REGA RS1 im Test: Können die preiswerten Lautsprecher den Traum einer Superbox ein Stück weit erfüllen?

Lautsprecher: Kompaktboxen TOY von Sonus Faber im Test Können diese preiswerten Kompaktlautsprecher den Traum einer Superbox ein Stück weit erfüllen? Kompaktboxen PSB Imagine XB im Test Die PSB Imagine XB sind Kompaktboxen für Einsteiger. Im Test müssen die Lautsprecher beweisen, ob sie dennoch guten Sound liefern.