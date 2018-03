© Hersteller/Archiv Pool-Gadgets

Klangwellen

Der UE Boom ist der perfekte Mitnehm-Speaker zum Planschen: Dem Wasser und Schmutz abweisenden Gehäuse machen Wasserspritzer nichts aus. Über Bluetooth und dank Akku mit 15 Stunden Laufzeit liefert er vom Tablet oder Smartphone 360 Grad Rundum- Sound. Wem das nicht reicht, der verbindet zwei der Boxen mit der Double-up-Funktion zu voluminöserem Klang. Und eine Weckfunktion lässt sich über eine App für iOS oder Android steuern.

© Logitech Logitech UE Boom

Hier gibt es die Speaker für 199 Euro.

Untergetaucht

Schnappschüsse am Pool oder unter Wasser machen Spaß, doch sobald es nass wird, brauchen gewöhnliche Kameras und die meisten Smartphones teure oder umständliche Spezialgehäuse. Nicht so die Olympus Stylus Tough TG 850. Die kompakte 16-Megapixel-Kamera ist speziell für den Extremeinsatz gebaut und ist nicht nur besonders stoßfest, sondern auch bis zehn Meter Tiefe wasserdicht versiegelt. So kann man die Tough einfach ins oder unter Wasser mitnehmen, fotografieren oder in Full HD mit 60 Bildern in der Sekunde filmen.

© Olympus Olympus Stylus Tough TG 850

An eine Digitalkamera im Pool muss man sich anfangs erst gewöhnen, mit der Zeit stellt sich aber ein Gefühl des Vertrauens ein - auch dank der deutlich sicheren Doppelverriegelung des Karten- und Batteriefachs.

5-fach-Zoom und Ultra-Weitwinkel machen spannende Motive möglich, ungewöhnliche Perspektiven gelingen mit dem schwenkbaren LCD-Monitor, der sich für spontane Selbstportraits auch komplett umklappen lässt. An Bord sind viele intelligente Szenenmodi, die etwa Nachtaufnahmen und Portraits verbessern. Vor allem die eingebauten Art-Filter sorgen auch noch für kreativen Fotospaß, wenn man schon längst wieder auf dem Trockenen sitzt.

Für 299 Euro gibt es die Olympus Stylus Tough TG 850 auf olympus.de.

Wasser-Walkman

© Sony Sony Sport Walkman

Was ist der Nachteil beim Schwimm-Training im Vergleich zum Joggen? Man kann dabei keine Musik hören. Jetzt will Sony dieses Manko mit dem wasserdichten Sport Walkman aus der W-Serie (NWZ-W273 und NWZ-W274S) ausgleichen. Der sieht auf den ersten Blick aus wie ein Sport-Ultraleichtkopfhörer, tatsächlich steckt aber in dem nur 29 Gramm leichten Gerät ein MP3-Player samt Akku für acht Stunden, der bis zu einer Tiefe von zwei Metern funktioniert.

Die beiden In-Ear-Hörer sitzen mit verschieden großen, mitgelieferten weichen Ohrpassstücken sicher und fest und sind kaum spürbar. Dank des flexiblen Bügels dürfte der Kopfhörer jedem gut passen. Bedienen ist mit auch blind spürbaren Tasten direkt am Hörer möglich. Das per USB-Kabel am PC angeschlossene Mini-Dock erledigt das Aufladen und überträgt Musik.

Darüber hinaus überzeugt der Walkman auch klanglich und ist daher auch beim Joggen ein interessantes Gerät, das mit 4 oder 8 GByte genügend Platz für die aktuellen Workout-Playlists mitbringt.

Hier finden sie den Wasser-Walkman für 79 Euro.

Automatischer Poolboy

© iRobot iRobot Mirra 530

Gegen Pool-Reinigungsfrust hilft der iRobot Mirra 530. In eingelassenen Bädern tritt seine PVC-Scheuerbürste gegen Schmutz, Algen und Bakterien an; Wände, Böden und sogar die Wasseroberfläche werden so sauber. Automatisch ermittelt er die Abmessungen des Beckens und den optimalen Ablauf, weicht Hindernissen aus und klettert Stufen und Wände hoch. Alles, was man selbst tun muss, ist, die Clean-Taste zu drücken.

Für 1000 Euro gibts den iRobot Mirra 530 hier zu kaufen.

