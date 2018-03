Outdooractive Premium im Test

© Weka/Archiv Für Tourenradler findet der Outdooractive-Planer in der Regel kurze, abwechslungsreiche Routen abseits befahrener Straßen. Die Navigationsanzeige ist übersichtlich, der Tachobereich bietet mehrere frei konfigurierbare Datenfelder mit unterschiedlichen Werten.

Der Spezialist Outdooractive sammelt mithilfe vieler Partner offizielle Touren für jedermann und bietet in dieser App seine gesamte Sammlung an.

Outdooractive.de ist der neue Name der ehemaligen Alpstein Tourismus GmbH aus Immenstadt im Allgäu. Der Anbieter von Wanderkarten und Tourenführern baut unter neuer Flagge zusammen mit Partnern eine wachsende Sammlung an Onlineausflügen für alle möglichen Aktivitäten auf. Viele Fremdenverkehrsregionen und Ballungsgebiete steuern Rad-, Wander- oder Wintersport-Touren bei und veröffentlichen diese auch in eigenen, regionalen Apps mit weitgehend gleichen Funktionen unter ihrem Namen. Dazu kommen Touren aus der Outdooractive- Redaktion wie auch von Mitgliedern der Community.

In der Outdooractive-Premium-App und dem zugehörigen Onlineaccount bekommt der Nutzer für einmalig 9,99 Euro Zugriff auf alle verfügbaren Touren, das Planungstool des Anbieters sowie eine Navigationsfunktion fürs Smartphone.

Der Umgang mit dem Portal ist ähnlich einfach wie bei Komoot, der Schwerpunkt liegt auf vorgefertigten Routen und deren Beschreibungen, die sich recht einfach aus Kartenausschnitten auswählen lassen. Die Tourenplanung gelang Outdooractive bei klassischen Radtrips sehr gut, nicht aber für Mountainbiker und Rennradler: Einmal schickte die App Mountainbikes durch einen Friedhof, ein anderes Mal Rennradler eine Treppe hinunter. Die Navigation selbst klappte recht gut, allerdings zuckte die Anzeige auf dem Display häufig, die Sprachansagen waren sehr langsam. Eine Nachberechnung bei Routenabweichungen ist nicht vorgesehen.

