PDF-Apps: Foxit Mobile PDF & Xodo PDF

PDF-Dateien am Smartphone bearbeiten

© Weka/Archiv Links: Foxit verwaltet mehrere Unterschriften, kann Text ändern und ersetzen und bietet darüber hinaus viele weitere Annotations-Werkzeuge. Rechts: Foxit scannt das gesamte Android-Smartphone nach PDF-Dateien.

Foxit Mobile PDF

Foxit ist wie der Adobe Reader auf allen Plattformen erhältlich - bietet aber deutlich mehr Komfort und Funktionalität.

Ob PC oder Mac, iOS, Android oder gar Windows Phone: Das kalifornische Unternehmen Foxit tanzt wie Adobe auf allen Hochzeiten. Schade ist allerdings, dass die Apps für iOS und Android so unterschiedlich behandelt werden. So glänzt Foxit Mobile PDF zwar mit einer tollen Cloud-Unterstützung für die Übernahme von Dokumenten aus Dropbox, OneDrive, Google Drive und Box, doch iOS-Kunden werden dafür per In-App-Kauf einzeln zur Kasse gebeten.

Unter Android ist Foxit Mobile PDF hingegen komplett kostenfrei - auch hinsichtlich der weiteren, sehr umfangreichen Funktionen: Foxit kann nicht nur Texte farblich markieren, Notizen erfassen und Korrekturanmerkungen anbringen, die App verfügt auch über eine Signaturverwaltung für mehrere Unterschriften, bietet eine Stempelsammlung und füllt Formulare aus. Die Ansichtsoptionen sorgen mit zahlreichen farblichen Schattierungen für angenehme Lesebedingungen.

Beim ersten Start erweckt Foxit den Eindruck, man müsste sich für eine Foxit-ID registrieren. Das kann man allerdings getrost ignorieren, wenn man die PDF-Erweiterung "ConnectedPDF" nicht verwenden will - die App funktioniert auch ohne das Anlegen eines Nutzerkontos einwandfrei.

Pro:

für Android komplett kostenfrei

gute Cloud-Anbindung

sehr umfangreiche Funktionen

Contra:

keine Ordner-Synchronisation

© Weka/Archiv Links: Xodo PDF schont mit den integrierten Anzeige-Modi die Augen, beherrscht die 2-Seiten-Darstellung und kann Dokumente drehen. Rechts: Das Ausfüllen und Unterschreiben von Formularen bringt die App nicht ins Schwitzen.

Xodo PDF: Reader und Editor

Fast komplett ausgestattet und sehr durchdacht: Xodo PDF streitet mit Foxit um die PDF-Krone für Android-Smartphones.

Die Xodo-Apps aus dem kanadischen Vancouver sind wie Foxit und Adobe auf allen mobilen Plattformen zu Hause. Dass sie weniger bekannt sind als die Konkurrenten, ist nicht nachvollziehbar: In Sachen Bedienung und Funktionsumfang spielen sie zweifellos auf Augenhöhe. Und für den Einsatz im Büro auf der Arbeit stellt Xodo eine Web-App zur Verfügung.

Xodo PDF für Android erfüllt nahezu alle Anforderungen, die man an eine App zum Lesen und Bearbeiten von PDF-Dokumenten stellen kann. Mit Dropbox, OneDrive und Google Drive werden die wichtigsten Cloud-Anbieter unterstützt, und anders als Foxit beherrscht Xodo die Synchronisation mit der Cloud auf Dateiebene. Beim Bearbeiten von Dokumenten könnte man die Stempel vermissen - alles andere ist vorhanden, auch die Formularunterstützung. Darüber hinaus ist Xodo PDF auch bei großen Dokumenten sehr schnell.

Wie Foxit möchte auch Xodo PDF seine Nutzer dazu bewegen, einen Account anzulegen und sich einzuloggen. Doch wie beim Konkurrenten ist das nicht notwendig - die App macht ihren Job auch ohne die Preisgabe persönlicher Daten ganz hervorragend. Wer allerdings Dokumente mit anderen zur gemeinsamen Bearbeitung teilen möchte, der muss sich für Xodo Connect registrieren.

Pro:

plattformübergreifendes Konzept

einfache Bedienung

schnell bei großen PDF-Dateien

Contra:

kleine Einschränkungen bei Annotations-Werkzeugen

