PDF-Apps im Vergleich

Ausdrucken war gestern: Mit diesen Apps können Sie PDF-Dokumente am Smartphone lesen und verwalten, mit bunten Randbemerkungen versehen und sogar unterschreiben.

PDF-Dateien am Smartphone bearbeiten

© Anbieter PDF Apps

Das von Adobe ersonnene "Portable Document Format" hat sich zum De-facto-Standard für den Austausch von Dokumenten aller Art entwickelt. Ob beruflich oder privat - wenn Sie Verträge abschließen oder Formulare ausfüllen und unterschreiben wollen, wenn Ihnen jemand einen Entwurf zur Durchsicht und Korrektur schickt oder Sie einen Fachartikel lesen möchten, dann ist die Chance groß, dass es sich um ein PDF-Dokument handelt.

Mit Smartphone oder Tablet haben Sie bereits das beste Gerät in der Hand, um digitale Dokumente überall zu lesen, zu bearbeiten und weiterzuleiten. Damit Sie auch die beste App für Ihren digitalen Workflow finden, haben wir die innovativsten PDF-Programme für iOS und Android ausprobiert.

PDF Expert 5

Eierlegende Wollmilchsau: PDF Expert 5 ist schnell und derart komplett ausgestattet, dass Desktop-Apps neidisch werden.

Mit den Produkten der ukrainischen Firma Readdle kann man eigentlich nichts falsch machen - PDF Expert 5 (9,99 Euro) ist da keine Ausnahme. Und der Name ist Programm, denn diese App lässt in Sachen PDF-Management keine Wünsche offen.

© Weka/Archiv Links: Dass man zum Einfügen der eigenen Unterschrift tippen und halten muss, erfährt man erst in der Anleitung. Rechts: PDF Expert 5 erleichtert das Lesen langer Dokumente mit Anzeige-Modi für die Nacht und Sepia-Farben.

So nimmt PDF Expert 5 Dokumente aus verschiedenen Cloud-Diensten wie Dropbox und Office 365, via SFTP und WebDAV, über die iTunes-Synchronisation und natürlich auch aus anderen Apps entgegen. Die Dokumente können heruntergeladen und in frei organisierbaren Ordnern lokal bearbeitet werden. Auf Wunsch ist auch eine Synchronisation mit Cloud-Ordnern möglich.

Darüber hinaus bietet PDF Expert 5 neben den üblichen Annotations-Werkzeugen wie dem Textmarker, Unterstreichen oder Einfügen von Text, Formen und handschriftlichen Anmerkungen auch das Ausfüllen von Formularen bis hin zur eigenen Unterschrift. Zudem kann die App mehrere PDF-Dokumente problemlos miteinander kombinieren; anschließend kann man die einzelnen Seiten des Gesamtdokuments frei verschieben und positionieren. Das bringt PDF Expert 5 nicht einmal ins Schwitzen: Die App ist auf aktuellen iOS-Geräten sehr schnell und gerade darum äußerst empfehlenswert. Wer die Profi-Features nicht braucht, kann auch zur kostenfreien Alternative "Documents 5" aus gleichem Hause greifen.

Pro:

Suchfunktion über alle PDFs

Apple Pencil wird unterstützt

Überarbeitungsmodus

Contra:

erfordert etwas Einarbeitung

