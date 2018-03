Perfekt & Mobil: Kabel, Adapter und Speicher für unterwegs

Vor allem, wenn das Notebook doch hin und wieder unterwegs zum Einsatz kommt, sollten die Anwender von mobilen Rechnern nicht vergessen, die wichtigsten Anschluss- und Verbindungskabel mit einzupacken. Auch wenn sie die Notebook-Tasche etwas schwerer machen, sind sie im Bedarfsfall Gold wert.

Kabel & Adapter

Zum Anschluss an Videoprojektoren oder externe Monitore sollte ein VGA- und/oder DVI-Kabel dabei sein, zum Anschluss an einen Fernseher ein A/V-Kabel - also ein S-VHS- und/oder FBAS-Kabel, gegebenenfalls auch noch eine Stereo- oder Adapter-Strippe für die Tonverbindung.

© Targus Praktische Mini-Kabeltrommel mit Netzwerk- und USB-Kabel.

Wer sich drahtgebunden an ein Firmennetz, ein DSL-Modem oder einen Breitband-Zugang im Hotel andocken will, sollte zu diesem Zweck ein Ethernet-Kabel mit sich führen. Und soll das eingebaute Modem in Ausnahmefällen doch noch mal die Verbindung zu einer Telefondose aufnehmen, brauchen Sie ein Modemkabel, das im Idealfall einen Western-Stecker nach US-Standard besitzt, der durch landesspezifische Adapter auf die deutsche TAE-Norm oder die jeweiligen Telefonstecker-Standards in anderen Ländern angepasst werden kann. Sehr praktisch sind die für Notebooks angebotenen Mini-Kabeltrommeln, die gleich mehrere Kabeltypen enthalten. Sie sind sehr kompakt und vermeiden mit ihrer Aufrollmechanik Strippengewirr in der Notebook-Tasche.

© Sandisk Ein mobiler Schreib-/Lese- Adapter für Speicherkarten.

Speicher & Co.

Mobile Speichermedien erfüllen in der Regel zwei wichtige Aufgaben: Zum einen entlasten sie die Notebook-Festplatte von Daten, die dort vielleicht nicht unbedingt gespeichert sein müssen - wie zum Beispiel umfangreichen MP3-, Foto- und/oder Film-Sammlungen.

Zum anderen erlauben sie es, Dateien mit anderen Notebook- bzw. Rechner-Nutzern auszutauschen. Nachdem die gute alte Diskette für aktuelle Datenmengen zu langsam und zu unhandlich wurde, haben USB-Sticks diese Aufgabe übernommen. Ein oder zwei dieser Speicher-Sticks sollten Sie auf jeden Fall dabei haben.

Nützlich ist zudem ein USB-Verlängerungskabel, weil manche Sticks sich an den USB-Buchsen besonders stark verbauter Notebooks gar direkt anstecken lassen.

Neben USB-Sticks gibt es aber noch alternative Speicher für unterwegs. So bieten einschlägige Hersteller ein breites Sortiment an mobilen Mini-Festplatten an, die sich per USB-Kabel oder mit der speziellen "Firewire"-Strippe (auch i.Link oder IEEE 1394 genannt) am Rechner ankoppeln lassen.

Digital-Fotografen können zudem die aus ihren Kameras und Foto-Handys bekannten Speicherkarten zum Auslagern von Daten nutzen - oder auch umgekehrt zum Archivieren der Digitalbilder auf der Festplatte des Notebooks. In vielen Notebooks ist zu diesem Zweck bereits ein Multiformat-Speicherkartenleser eingebaut. Alternativ lassen sich entsprechende Adapter im Kompaktformat per USB anschließen oder in Gestalt der Notebook-typischen Erweiterungskarten im "PC-Card"- oder dem neueren, schmaleren "Express-Card"-Format nachrüsten.

