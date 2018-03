Obwohl sich das Pioneer DEH-7300BT (160 Euro) äußerlich kaum von seinen gu?nstigeren Markenkollegen unterscheidet, lassen sich an ihm schnell einige spannende Details entdecken. Äußerlich ist das Autoradio logischerweise im Design des Jahrgangs 2011 gehalten, also in einer Mischung aus Carbon-Look, glänzender Plexiglasabdeckung, Dreh-Dru?ckgeber und Tasten...

Dass die Pioneer-Radios derzeit keine deutsche Menüsprache kennen, muss man hinnehmen, ebenso die Bedienungsanleitung auf CD und manch' kryptisch erscheinende Abkürzung im Display. Trotzdem gelingen die Einstellungen im Grunde mühelos, zumindest sobald einmal klar ist, welche Kombination aus Dreh-Drückgeber und Tasten für die jeweilige Eingabe notwendig ist.

Beim Empfang zeigte das Pioneer dann, was in ihm steckt. Auf all unseren Testfahrten präsentierte das DEH-7300BT starke und schwache Sender gleichermaßen fehlerlos und ohne Störgeräusche - und zwar mit einem für Radioabteilungen sehr guten Klang.

Sobald dann eine Silberscheibe ins Laufwerk einzog, wurde der Sound sogar noch besser. Per iPod (und optionalem Adapterkabel CA-IW50, 20 Euro) oder via USB-Eingang lassen sich ebenfalls Klänge mit intensiver Dynamik und kraftvollen Bässen zuspielen.

Wer will, kann die Musik per Fünffach-Equalizer noch an seine Hörgewohnheiten anpassen. Fürs Telefonieren sind solche Feinjustierungen zwar nicht notwendig, doch dank Bluetooth-Freisprechanlage entfällt das Herumfingern am Mobiltelefon - und die Sprachqualität stimmte dank mitgeliefertem Mikrofon ebenfalls. Obwohl die gemessenen 4 x 15,7 Watt vollkommen reichen, bietet das DEH-7300BT drei Cinch-Paare für den Kontakt zu Verstärkern und Aktiv-Subwoofern.

