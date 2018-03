Powerpoint vs. Keynote: Präsentieren mit dem Smartphone

© Hersteller Microsoft Powerpoint vs. Keynote

Begreift man das Smartphone nicht nur als Telefon, sondern entsprechend seiner Fähigkeiten als einen sehr persönlichen Computer, den man ständig bei sich trägt, so lassen sich seine Einsatzzwecke nahezu grenzenlos erweitern. Das gilt auch für das Präsentieren in Schule, Studium und Beruf – ein Szenario, bei dem man üblicherweise an wechselnden Orten vorbereitete Foliensätze über Beamer oder Bildschirme visualisieren muss und daher mit leichtem Gepäck unterwegs sein möchte.

Und dieser Wunsch lässt sich leicht erfüllen: Mit den richtigen Apps und dem passenden Zubehör präsentieren Sie von Ihrem Smartphone aus genauso professionell wie ein Firmenchef bei der Vorstellung neuer Produkte. Die bekannte Präsentationsanwendung Microsoft Powerpoint ist für Android-Smartphones und iPhones ebenso kostenfrei verfügbar wie Apples Konkurrenzprodukt Keynote, das aber nur auf iOS-Geräten läuft.



Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen, wie Sie mit diesen Apps durchstarten und welches Zubehör Sie benötigen, um Ihr Smartphone-Display mit einem Beamer an die Wand zu werfen.

