© Georgejmclittle / shutterstock.com © Georgejmclittle / shutterstock.com

Ein gutes Smartphone zu kaufen war noch nie so einfach wie heute, denn bis auf wenige Ausnahmen beherrschen sämtliche Hersteller den Bau von Mobiltelefonen inzwischen aus dem Effeff. Die eigentliche Kunst ist es dagegen, möglichst gute und hochwertige Smartphones zu einem besonders attraktiven Preis anzubieten – denn die Handywelt besteht eben nicht nur aus den teils sündhaft teuren Topmodellen von Apple, Samsung und Co., die dem Nutzer gleich den Gegenwert der nächsten Wohnungsmiete aus der Tasche ziehen.​

Der Blick in die Bestenliste rechnet sich

Doch wie findet man diese raren Smartphone- Perlen, die mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis punkten? connect-Leser wissen schon lange, dass die beste Anlaufstelle für eine solche Suche die Bestenliste für Mobiltelefone in jeder connect-Ausgabe ist. Hier gibt es nicht nur die wichtigsten Modelle der letzten 24 Monate in einer großen Testübersicht zu sehen, der Leser kann auch ganz bequem die technischen Daten und die Ergebnisse in den verschiedenene Einzeldisziplinen miteinander vergleichen.​

Anzeige

Zudem gibt connect nicht nur die Preisempfehlung des Herstellers an, sondern ermittelt für jede Ausgabe auch den aktuellen Durchschnittspreis von Guenstiger.de. Da lohnt sich dann auch ein zweiter oder sogar dritter Blick in die​ Bestenliste, um die Preis-Leistungs-Sieger zu finden – schließlich zahlt niemand gerne zu viel.​

Am Ende überraschende Ergebnisse

Wir haben die Recherche für Sie übernommen und die aktuellen Topdeals herausgesucht. Die Reihenfolge hält auch einige Überraschungen parat. So hätte die Redaktion in diesem Ranking auch ein Modell aus dem Hause Honor – der Billigtochter von Huawei – erwartet, doch keines der Modelle schaffte den Sprung in die Top 5.

Lesetipp: Neulinge am Markt - Die besten Smartphone-Newcomer​

Eine weitere Überraschung ist, dass ein Modell von Samsung sich den dritten Platz sichern konnte. Die Koreaner sind sonst ja eher für sehr gute Telefone zu einem nicht gerade günstigen Preis bekannt, doch es gibt da tatsächlich eine hervorstechende Ausnahme.​



Die Grundvoraussetzung für eine Berücksichtigung in diesem Ranking waren ein Test in den lezten 15 Monaten und eine Gesamtpunktzahl von mindesten 400, denn es geht ja auch um die Leistung, und nicht nur um den Preis. Die Reihenfolge errechnet sich dann direkt aus dem aktuellen Durchschnittspreis bei Guenstiger.de und den beim connect-Test erreichten Punkten. Bei Letzteren wurde die Bepunktung der Basisfunktionen, die jedes Smartphone beherrscht, abgezogen.



Sehen Sie jetzt die Preis-Leistungs-Sieger mit ausführlichen Infos zu den Smartphone-Modellen in der Bildergalerie:

Mehr lesen Galerie Bestenliste Preis-Leistung Hier gibt's das beste Smartphone fürs Geld Diese Smartphones lohnen sich: Hier gibt's reichlich Leistung für einen günstigen Preis.

6 Tipps für sicheres Einkaufen im Internet Quelle: connect Ratgeber Online-Shopping: Diese Tipps sollten Sie unbedingt beachten, wenn Sie im Internet sicher einkaufen wollen.

Anzeige

Mehr zum Thema Smartphones der Woche Rückblick: Galaxy S4 bis iPhone Math Samsung bringt womöglich im April das Galaxy S4 und Apple ein iPhone mit 4,8-Zoll-Display. Alle Neuigkeiten rund ums Thema Smartphones im…

Oberklasse-Smartphones Huawei Mate 9 vs. Samsung Galaxy S7 Lieber den alteingesessenen Player Samsung oder doch den starken Newcomer Huawei? Wir haben die Top-Smartphones der beiden Hersteller verglichen. Smartphones mit randlosem Display Welches Smartphone hat die beste Screen-to-Body-Ratio? Die Displays neuer Smartphones nehmen immer mehr von der Gerätefront ein. Doch welches Smartphone bietet das beste Verhältnis von Display zu Gehäuse?

Samsung- und Huawei-Flaggschiffe im Vergleich Galaxy S8+ vs. Mate 10 Pro: Duell der Super-Androiden Wie schlägt sich das neue Huawei Mate 10 Pro gegen das preislich attraktivere Samsung Galaxy S8+? Wir machen den Vergleich. Android-Sicherheitsupdate Googles Android-Patch für Januar schützt vor Spectre Mit dem Januar-Patch von Android schließt Google die aktuelle Spectre-Sicherheitslücke. Durch sie könnte man sicherheitsrelevante Daten auslesen.