Prepaid-Handys: Günstige Pakete

© NATALE Matteo / shutterstock.com Mit Prepaid-Handys lassen sich lange Laufzeiten oder Mindestumsätze umgehen.

Mit einer Prepaid-Karte haben Sie die volle Kostenkontrolle: ein gewisser Betrag wird im Voraus auf die SIM-Karte geladen und kann dann abtelefoniert werden. Und obwohl die Mobilfunk-Anbieter die Prepaid-Pakete aus SIM-Karte und Handy eigentlich schon lange nicht mehr subventionieren wollen, gibt's die Prepaid-Bundles noch immer und damit auch die Möglichkeit, so zu einem günstigen Mobiltelefon kommen - sei es ein klassisches Handy oder ein Smartphone.

Nachteil der Pakete: Die Handys sind teilweise an die SIM-Karte gebunden. SIM-Lock nennt sich die Zweckehe, die dazü führt, dass Sie das Handy in den ersten zwei Jahren nach dem Kauf nicht mit einer anderen Mobilfunk-Karte nutzen können. Wenn man das Handy weiterverkaufen will, ist das ein echter Nachteil. Dennoch: Die günstigen Preise können den wieder wett machen.

Congstar, Otelo, Fonic und Blau.de: Billigtarife der Netzbetreiber im Vergleich

Wir stellen Ihnen in der folgenden Galerie die derzeit beim Preisvergleich guenstiger.de beliebtesten Prepaid-Handys vor. Die Spanne reicht von waschechten Android-Smartphones bis zu einfachen Handys mit klassischer Telefontastatur, die Preis von 20 bis 120 Euro.

Bildergalerie Top 10: Die beliebtesten Prepaid-Handys

